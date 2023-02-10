В ЦСМ Бишкека стартовала бесплатная вакцинация от гепатита В

С начала года в центрах семейной медицины столицы стартовала бесплатная вакцинация от гепатита В. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в здании центра образования Первомайского района проведена акция, направленная на повышение уровня знаний о вирусе. Всего 40 сотрудников РЦО и руководство образовательных организаций прошли обследование и последующую вакцинацию препаратом "Регевак В" производства РФ бесплатно.

С выездом на место вакцинацию провели медперсонал ЦСМ №7.

Как отмечает мэрия, гепатит В распространенное и опасное инфекционное заболевание, поражающее печень. В Кыргызстане сохраняется рост заболеваемости вирусными гепатитами. Самая эффективная защита от "гепатита В" - вакцинация.

Передача вируса чаще всего происходит перинатальным путем от матери ребенку, при контакте с кровью или другими биологическими жидкостями, в частности при половых контактах с инфицированным партнером, небезопасной практике выполнения инъекций и порезах колюще-режущим инструментом.

Препарат "Регевак В" водится трехкратно: второй курс ревакцинации проводиться через 1 месяц после первой, третья через 6 месяцев после первой. Вакцинации подлежат население от 23 лет до 65 лет. Проведение курса вакцинации приводит к образованию устойчивых антител к вирусу "гепатита В".

Мэрия просит горожан обратиться в ЦСМ по месту жительства для консультации и бесплатной вакцинации.

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