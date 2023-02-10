Суд вынес приговор комдиректору газеты "Слово Кыргызстана"

Первомайский районный суд 27 января вынес решение в отношении коммерческого директора правительственной газеты "Слово Кыргызстана" Б.У.К., 1959 года рождения, которая согласно приговору, оказалась на скамье подсудимых за нанесение телесных повреждений.

Напомним, инцидент произошел 23 февраля 2021 года в редакции издания. Обвиняемая вступила в конфликт с временно исполняющей обязанности главного редактора газеты А.К.Б. из-за нежелания работать в ее подчинении. В итоге обвиняемая нанесла ей телесные повреждения, которые судебно-медицинская экспертиза квалифицировала, как менее тяжкий вред здоровью.

В суде обвиняемая не признала свою вину и попросила оправдать. Выслушав мнение сторон, суд признал виновной Б.У.К. по ст.131 ("Причинение менее тяжкого вреда здоровью") УК КР и приговорил ее к выплате штрафа в размере 30 тысяч сомов.