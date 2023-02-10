Обнаружены два туннеля на границе между Кыргызстаном и Узбекистаном

Оперативники Службы государственной безопасности Узбекистана (СГБ) обнаружили два туннеля на границе между Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщают СМИ.

Они были расположены в Кургантепинском районе Андижанской области и использовались для доставки различных контрабандных грузов в Узбекистан, а также незаконного вывоза валюты и других преступных целей.

Все началось с того, что 3 и 9 февраля в ходе спецоперации были задержаны лица, незаконно проникшие в Кургантепинский район Андижанской области, с территории Кара-Сууского района Ошской области Кыргызстана. В ходе расследования выяснилось, что задержанные лица воспользовались для проникновения в Узбекистан двумя подземными тоннелями. Их ширина составляла 60 см, высота – 1,5 метра, а длина – 150-200 метров.

В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела по статье 223 (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Узбекистан) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.