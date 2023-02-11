Путин назвал борьбу с неонацизмом одним из главных приоритетов дипломатии

Защита прав россиян, их поддержка за рубежом, бескомпромиссная борьба с проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку являются безусловными приоритетами российской дипломатии. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении сотрудникам и ветеранам МИДа в День дипломатического работника, сообщает РБК.

"В числе безусловных приоритетов остаются защита законных прав российских граждан и поддержка соотечественников за рубежом, бескомпромиссная борьба с любыми проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку", - говорится в поздравлении.

По словам Путина, российская дипломатия будет продолжать способствовать становлению "многополярного и демократического мироустройства", которое основано на равенстве, взаимном уважении и соблюдении общепризнанных норм международного права.

Президент также назвал главную тему в дипломатических отношениях на данный момент - дальнейшее наращивание взаимодействия с "ответственными международными партнерами".

2 февраля на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве в Волгограде, российский президент заявлял, что у России много друзей в мире, вопреки усилиям прозападной пропаганды. По его словам, они есть и на Американском континенте, в Северной Америке, в Европе".