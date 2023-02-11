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Путин назвал борьбу с неонацизмом одним из главных приоритетов дипломатии

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- Светлана Лаптева
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Защита прав россиян, их поддержка за рубежом, бескомпромиссная борьба с проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку являются безусловными приоритетами российской дипломатии. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении сотрудникам и ветеранам МИДа в День дипломатического работника, сообщает РБК.

"В числе безусловных приоритетов остаются защита законных прав российских граждан и поддержка соотечественников за рубежом, бескомпромиссная борьба с любыми проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку", - говорится в поздравлении.

По словам Путина, российская дипломатия будет продолжать способствовать становлению "многополярного и демократического мироустройства", которое основано на равенстве, взаимном уважении и соблюдении общепризнанных норм международного права.

Президент также назвал главную тему в дипломатических отношениях на данный момент - дальнейшее наращивание взаимодействия с "ответственными международными партнерами".

2 февраля на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве в Волгограде, российский президент заявлял, что у России много друзей в мире, вопреки усилиям прозападной пропаганды. По его словам, они есть и на Американском континенте, в Северной Америке, в Европе".


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URL: https://www.vb.kg/427113
Теги:
Владимир Путин, Россия
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