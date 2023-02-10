Задержаны трое жителей села Боконбаево, незаконно охотившиеся на фазанов

Сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области на участке "Булун" Тонского района во время проведения незаконной охоты на фазанов были задержаны жители села Боконбаево 27-летний А.Т., 32-летний М.Б. и 31-летний Т.Н.. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

"У задержанных в качестве вещественных доказательств были изъяты 3 единиц гладкоствольные огнестрельные оружия и подстреленные 6 голов фазана.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале учета информации ОВД Тонского района и собранные материалы были переданы в следственную службу для дачи юридической оценки.

Напомним, в соответствии с постановлением Правительства КР за № 143 от 23 марта 2015 года "Об утверждении Правил охоты на территории Кыргызской Республики", срок охотничьего сезона на добычу фазана начинается с первой субботы октября и заканчивается по второе воскресенье декабря".