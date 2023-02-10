Динара Оторбаева: COVID-19 не ушел, он останется с нами надолго

COVID-19 не ушел, он останется с нами надолго. Об этом в интервью Республиканскому центру укрепления здоровья и массовой коммуникации сообщила начальник управления профилактики инфекционных, паразитарных заболеваний и эпиднадзора ДПЗиГСЭН Динара Оторбаева.

Отслеживает ли Департамент профилактики заболеваний эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в мире?

- Да несмотря на то, что на сегодняшний день заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась, мы проводим эпидмониторинг заболеваемости в Кыргызстане и других странах. Аналогичные мероприятия ведутся во всем мире. Мы уже знаем, что коронавирус имеет свойства изменяться – мутировать и легко распространяться.

Поэтому так важно отслеживать новые штаммы, особенности течения, чтобы мы были готовы на случай их появления в Кыргызстане. По данным мониторинга, в соседних странах выявляются новые подтипы Омикрон-штамма "Кракен" и "Цербер". Они в основном протекают легко, лечатся в амбулаторных условиях.

Какие штаммы COVID-19 циркулируют в стране?

- Чтобы знать какие штаммы у нас циркулируют, мы отправляем положительные результаты ПЦР-тестов в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения. И на сегодня новых подвидов коронавируса в стране не зарегистрировано. По последним полученным данным, у нас циркулирует "Омикрон".

Можете дать прогноз по заболеваемости COVID-19 в стране?

- В нашей стране ситуация по коронавирусу стабильная, еженедельно выявляются единичные случаи.

COVID-19 не ушел, он останется с нами надолго. Коронавирус выявлялся и раньше, были случаи, когда он давал большую вспышку, а позже вошел в группу острых респираторных вирусных инфекций. Мы прогнозируем, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 постепенно тоже войдет в эту группу.

Значит ли это, что мы можем больше не бояться этой новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2?

- COVID-19 будет вести себя также, как и другие ОРВИ. Мы видим, как ведет себя грипп, он издавна с нами живет. Он тоже способен на мутации. В эпидсезон мы наблюдаем очень много заболевших, заполненные стационары, бывают осложненные формы. Много случаев, когда люди очень тяжело переносят грипп, бывают летальные исходы. Такое во всем мире. Поэтому говорить, как именно COVID-19 себя проявит в будущем, сложно. Если у человека ослаблен иммунитет, имеются хронические заболевания, любую инфекцию, любое ОРВИ, он будет переносить тяжело.

Как же тогда защититься населению?

- Самое главное, заниматься профилактикой и в случае заболевания получать соответствующее правильное лечение, чтобы не допускать тяжелого течения и осложнений. Для этого при появлении симптомов ОРВИ нужно обязательно обратиться к врачу, при необходимости пройти лабораторные исследования, чтобы определить вид ОРВИ.

Можно ли заразиться COVID-19 и гриппом одновременно?

- Во время сезона заболеваемости можно заразиться одномоментно несколькими видами вируса. Некоторые говорят, что переболел и снова заболел. Говорят, что вакцина не действует. Это не верно! Если заболел одним вирусом, можешь заболеть и другим параллельно.

Мы должны помнить, что вакцина в целом защищает от тяжелого течения болезни, от летального исхода. Вакцинацию делают для того, чтобы не было осложнений. Мы должны дальше вакцинироваться. Я призываю тех, кто еще не получил прививку или подошло время бустерной дозы обратиться в ЦСМ и получить вакцину против COVID-19.