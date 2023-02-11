В Бишкеке пройдет конкурс молодых исполнителей к юбилею Сергея Рахманинова

С 20 по 31 марта 2023 года в Бишкеке пройдет конкурс молодых исполнителей "Приношение русской музыке", посвященный 150-летию со дня рождения великого российского композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, к участию приглашаются молодые исполнители в возрасте от 6 до 20 лет, учащиеся детских музыкальных школ, студенты средних специальных учебных заведений и творческих вузов Кыргызской Республики, а также юные музыканты из стран СНГ. Конкурс проводится в трех номинациях и трех возрастных категориях:

• "Фортепиано",

• "Струнные инструменты"

• "Духовые и ударные инструменты".

Лауреаты будут отмечены памятными призами и дипломами. А лучший молодой исполнитель в возрасте от 14 до 19 лет будет награжден специальным призом от представительства Россотрудничества в КР и примет участие в образовательно-экскурсионной поездке "Здравствуй, Россия!"

Заявки принимаются до 1 марта. Правила подачи заявок указаны в положении конкурса. Участие в конкурсе – бесплатное. Организаторы не взимают вступительных или каких-либо других взносов.

Организаторы: Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Русский дом в Бишкеке, Кыргызское государственное музыкальное училище им. М. Куренкеева.