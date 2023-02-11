В мечетях КР почтили память погибших в результате землетрясения в Турции

Вчера в центральной мечети "Имам Сарахси" почтили память погибших в результате землетрясение в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Госкомиссии по делам религий.

По ее данным, в мероприятии приняли участие председатель кабмина Акылбек Жапаров, глава Госкомрелигий Тойгонбай Абдыкаров, турецкий посол Ахмет Садык Доган, заместитель муфтия Кыргызстана Самидин кары Атабаев и др.

Тойгонбай Абдыкаров пожелал сил турецкому государству, отметил, что кыргызстанцы разделяют боль и утрату братского народа и отметил что по всей стране открыт единый счет для сбора средств на помощь Турции.

Ахмет Садык Доган, выразил благодарность за многостороннюю помощь, оказанную Кыргызстаном и сказал, что они вместе преодолеют эти непростые времена.

Также заместитель муфтия мусульман Кыргызстана Самидин Кари Атабаев сказал:

"Турецкое государство - сильная нация. Даст Бог, скоро эта беда будет преодолена. Мы выражаем глубочайшие соболезнования братской Турецкой Республике. Да помилует Аллах тех, кто погиб в результате землетрясения. Пусть выздоравливают раненые. Желаю терпения и сил турецкому государству. Да благословит вас Бог".

Как отметили в ведомстве почтение погибших в Турции проводятся во всех мечетях страны.