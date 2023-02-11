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Кыргызстан направит в Турцию бригаду врачей

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- Нина Ничипорова
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Кыргызстанские врачи поедут в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим от землетрясений, сообщает Министерство здравоохранения КР.

По данным ведомства, подготовлена бригада высококвалифицированных специалистов из лечебных организаций третичного уровня – нейрохирурга, травматолога, реаниматолога-анестезиолога, сосудистого хирурга, хирурга общего профиля.

Врачи будут работать в мобильном госпитале Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Министр Гулнара Баатырова отметила, что медицинские работники Кыргызстана искренне скорбят вместе с дружественным турецким народом по погибшим гражданам в результате природной катастрофы.

"Турция всегда протягивает руку помощи, когда нам требуется помощь, и в такой тяжелый для наших братьев период мы обязаны оказать им поддержку. Поэтому бригада врачей отправятся в пострадавшие районы Турции для оказания медицинской помощи пострадавшим", - сказала министр.

Врачи будут обеспечены лекарственными средствами и шовно-перевязочными материалами необходимыми для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

Также будет отправлен гуманитарный груз в виде лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, медицинские работники переведут однодневную заработную плату пострадавшим от землетрясения в Турции.


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URL: https://www.vb.kg/427142
Теги:
зарплата, землетрясение, лекарства, Турция, пострадавшие, врачи, Помощь, Минздрав
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