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Генпрокуратура КР возбудила дело против Исманкулова и должностных лиц мэрии

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- Нина Ничипорова
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В отношении руководителя госпиталя "Микрохирургия глаза" Алмазбека Исманкулова и должностных лиц структурных подразделений мэрии Бишкека, в том числе директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека Таланта Рыскулбек уулу, возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. Оба они задержаны.

Генпрокуратура в ходе проверки установила, что руководитель госпиталя "Микрохирургия глаза" Алмазбек Исманкулов и несколько ответственных должностных лиц структурных подразделений мэрии города Бишкек совершили преступные действия с целью незаконного получения материальных благ и иных привилегий.

Установлено, что указанные лица, несмотря на то, что здание второго корпуса клинической больницы №6 города Бишкек не подлежит сдаче в аренду физическим лицам и острую нехватку больничных коек, незаконно сдали в аренду с умышленным занижением арендной платы. В результате государству нанесен материальный ущерб в размере 93 миллиона 162 тысячи 576 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 336 ("Коррупция") Уголовного кодекса КР. В настоящее время проводится расследование.

Напомним, громкий скандал затеял в свое время еще экс-министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, который был против деятельности госпиталя и всячески пытался выселить его из здания. Но Минздрав в той схватке проиграл. Но, думается, что на этот раз в проигрыше будет известная клиника.


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URL: https://www.vb.kg/427144
Теги:
Генеральная прокуратура, мэрия, здравоохранение, Бишкек, больница, уголовное дело, расследование
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