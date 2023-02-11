В Турции после землетрясений образовалась гигантская трещина

Мощное землетрясение 6 февраля 2023-го года на юге Турции натворило бед - разрушены много домов, погибли более 20 тысяч человек. А в одной из провинций в земной коре образовалась гигантская трещина.

Разлом в Турции сняли с квадрокоптера. Соответствующим жутким видео поделилось издание IHA Haber.

Ущелье глубиной около 30 метров и шириной около 200 метров, образовавшееся в результате землетрясения, буквально разделило оливковое поле в провинции Хатай.

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 24 тысячи. На сегодня известно о 20 тыс. 655 погибших в Турции и 3 тыс. 553 в Сирии. То есть в целом, по подтвержденной информации, умерли 24 тыс. 208 человек.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Потом были десятки афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии.

Ущерб от масштабного землетрясения в Турции будет огромным и превысит $4 млрд, однако цифра может измениться, заявляют в Fitch Raitings.

Источник: unian.net