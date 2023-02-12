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В Бишкеке прошел экорейд "Чистый воздух"

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- Назгуль Абдыразакова
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Инспекторы Бишкекского регионального управления в жилмассиве Арча-Бешик города Бишкек провели профилактические мероприятия с частными банями и жителями. Были осмотрены качество твердого топлива и наличие фильтров в печах. Также были вручены уведомления о недопущении сжигания запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, ведется работа по повышению уровня экологического сознания и гражданской ответственности в сфере сохранения и охраны окружающей среде.

Данное мероприятие проходит в рамках приказа министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Динары Кутмановой "О рейдовых мероприятиях Чистый воздух".

Ежегодно и еженедельно в течение зимне-осеннего периода инспектора совместно с представителями СМИ и экоактивистами проводят профилактические рейды среди жителей и коммерческих организаций по городу Бишкек и Чуйской области", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/427151
Теги:
рейд, экология, Бишкек
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