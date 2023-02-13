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В Кыргызстане диабетики могут приобрести тест-полоски со скидкой до 50%

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- Назгуль Абдыразакова
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Всем застрахованным инсулинопотребным пациентам предоставляется скидка до 50% на приобретение тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови по дополнительной программе ОМС в аптеках, заключивших договор с Фондом ОМС. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, пациенты с сахарным диабетом, получающие инсулин, независимо от наличия страховки имеют право на бесплатные лекарства и изделия медицинского назначения (по линии Министерства здравоохранения), а именно на инсулин и инсулиновые шприцы по потребности, глибенкламид 5 мг - 5 упаковок (600 таблеток).

Фонд напоминает, что все пациенты с сахарным диабетом независимо от статуса застрахованности, но приписанные к ЦСМ имеют право на бесплатный базовый пакет медицинских услуг (прием, консультация, лабораторно-диагностические исследования (11 видов анализа).

Пациенты должны быть приписаны в Центре семейной медицины по месту жительства.


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URL: https://www.vb.kg/427163
Теги:
сахарный диабет, Скидки, ФОМС
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