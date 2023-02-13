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35 бюджетных мест в творческих вузах России ждут молодых кыргызстанцев

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- Назгуль Абдыразакова
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У молодых талантов из Кыргызстана появилась уникальная возможность поступить на бюджет в лучшие творческие вузы России. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, кыргызстанцы могут бесплатно учиться в вузе Министерства культуры России с предоставлением стипендии и общежития.

Документы принимаются на сайте до 20 февраля. Для поступления открыты специальности:

• 52.00.00 "Сценические искусства и литературное творчество (хореографическое искусство, хореографическое исполнительство, цирковое искусство, технологии художественного оформления спектакля, театроведение, драматургия);

• 53.00.00 "Музыкальное искусство" (музыкальное искусство эстрады, музыкально-инструментальное искусство, вокальное искусство, искусство народного пения, дирижирование, музыкознание и музыкально-прикладное искусство);

• 54.00.00 "Изобразительное и прикладные виды искусств" (дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, искусство костюма и текстиля, реставрация, традиционное прикладное искусство);

• 55.00.00 "Экранные искусства" (режиссура кино и телевидения, звукорежиссура аудиовизуальных искусств, кинооператорство, продюсерство, киноведение).

Кандидатам, поступающим на обучение по творческим специальностям, поле регистрации до 20 февраля предстоит сдать творческий экзамен. Узнать информацию о дате и месте проведения творческих испытаний можно, обратившись к представителю выбранного вуза.

Подробная информация о приемной кампании размещена в профилях Русского дома в Бишкеке в социальных сетях и на сайте.


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URL: https://www.vb.kg/427164
Теги:
бюджет, вуз, искусство, Россия, культура, Кыргызстан
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