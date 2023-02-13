35 бюджетных мест в творческих вузах России ждут молодых кыргызстанцев

У молодых талантов из Кыргызстана появилась уникальная возможность поступить на бюджет в лучшие творческие вузы России. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, кыргызстанцы могут бесплатно учиться в вузе Министерства культуры России с предоставлением стипендии и общежития.

Документы принимаются на сайте до 20 февраля. Для поступления открыты специальности:

• 52.00.00 "Сценические искусства и литературное творчество (хореографическое искусство, хореографическое исполнительство, цирковое искусство, технологии художественного оформления спектакля, театроведение, драматургия);

• 53.00.00 "Музыкальное искусство" (музыкальное искусство эстрады, музыкально-инструментальное искусство, вокальное искусство, искусство народного пения, дирижирование, музыкознание и музыкально-прикладное искусство);

• 54.00.00 "Изобразительное и прикладные виды искусств" (дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, искусство костюма и текстиля, реставрация, традиционное прикладное искусство);

• 55.00.00 "Экранные искусства" (режиссура кино и телевидения, звукорежиссура аудиовизуальных искусств, кинооператорство, продюсерство, киноведение).

Кандидатам, поступающим на обучение по творческим специальностям, поле регистрации до 20 февраля предстоит сдать творческий экзамен. Узнать информацию о дате и месте проведения творческих испытаний можно, обратившись к представителю выбранного вуза.

Подробная информация о приемной кампании размещена в профилях Русского дома в Бишкеке в социальных сетях и на сайте.