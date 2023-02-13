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Нацстатком: В Оше зафиксировано повышение цен на алкоголь и табак

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- Назгуль Абдыразакова
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По предварительной оценке, Национального статистического комитета, за январь 2023 года объем валового внутреннего продукта (далее – ВВП) сложился в сумме 48,4 млрд сомов и реальный темп роста составил 104,8 процентов (за январь 2022 г. – 100,9процентов, без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор темп роста составил 104,7 процентов (за январь 2022 г. – 101,1процентов). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, рост промышленного производства по сравнению с январем 2022 года составил 107,5 процентов. Такой рост обусловлен повышением объемов в текстильном производстве, производстве одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 32,1процентов), фармацевтической продукции (на 14,8 процентов), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 9,7 процентов), основных металлов (на 5,1 процентов), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 3,4 процентов), а также в добыче полезных ископаемых (на 26,0 процентов).

Вместе с тем, отмечалось снижение в производстве нефтепродуктов (на 21,6 процентов), резиновых и пластмассовых изделий, а также строительных материалов (на 16,8 процентов).

Рост объема обеспечения электроэнергией, газом и паром обусловлен повышением производства, передачи и распределения электроэнергии (на 2,0 процентов), а также обеспечения (снабжения) паром (на 26,8 процентов).

Снижение объема водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья обусловлено сокращением сбора, обработки и уничтожения отходов и получения вторичного сырья (на 48,1 процентов).

За январь 2023 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 11,3 млрд сомов. Темп реального роста к уровню аналогичного периода 2022 года составил 101,7 процентов.

Рост объемов валового выпуска сельскохозяйственной продукции по сравнению с январем 2022 года, в основном, обеспечен увеличением производства продукции животноводства.

По итогам января 2023 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 2,4 млрд сомов и увеличился на 0,1 процентов (спад на 3,2 процентов в январе 2022 года).

Увеличение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем 2022 года обеспечено за счет роста внешних источников финансирования на 15,7 процентов, в то время как объем внутренних источников, напротив, снизился на 2,6 процентов.

Увеличение объемов инвестиций в основной капитал отмечено на строительстве объектов добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, государственного управления и обороны, образования, здравоохранения, а также прочей обслуживающей деятельности.

В январе 2023 года основной объем (более 86 процентов от общего объема инвестиций) направлен на строительство объектов по добыче полезных ископаемых, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, обрабатывающих производств, государственного управления и обороны, а также жилищное строительство.

Исходя из объемов капитализации экономики, общий объем валовой продукции строительства за январь 2023 года составил 2,5 млрд сомов и увеличился на 0,8 процентов (спад на 1,9 процентов в январе 2022 года).

В январе-декабре 2022 года среднемесячная заработная плата, (без учета малых предприятий) составила 26620 сомов и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 31,8 процентов, а ее реальный размер с учетом индекса потребительских цен вырос на 15,7 процентов.

Повышение темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы в январе-декабре 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Наиболее значительное их повышение наблюдалось в сфере искусства, развлечения и отдыха (72,1 процентов), здравоохранения и социального обслуживания населения (49,4 процентов), образования (44,5 процентов), государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения (35,2 процентов), профессиональной, научной и технической деятельности (26,9 процентов), административной и вспомогательной деятельности (25,6 процентов), деятельности гостиниц и ресторанов (23,8 процентов), добычи полезных ископаемых (23,8 процентов), транспортной деятельности и хранения грузов (23,1 процентов), в строительстве (21,4 процентов), а также в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (21,6 процентов)

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, составил 101,5 процентов (январь 2023 года к декабрю 2022 года). Среднегодовое значение инфляции (январь 2023 года к январю 2022 года) составило 115,3 процентов.

В январе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 1,5 процентов. При этом, отмечалось повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 1,8 процентов, алкогольные напитки и табачные изделия - на 1,7 процентов, непродовольственные товары - на 1,6 процентов, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 0,6 процентов.

В наибольшей мере в январе текущего года повысились цены на свежие овощи (на 14,5 процентов), картофель (на 7,8 процентов), рис (на 3,3 процентов), рыбу (на 2,5 процентов), молочные изделия, сыр и яйца (на 2,3 процентов). Наряду с этим, зафиксировано снижение цен на животные жиры (на 1,7 процентов), крупу гречневую (на 1,4 процентов), конину (на 0,8 процентов) и сахар (на 0,3 процентов).

В январе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем повышение потребительских цен и тарифов отмечалось во всех регионах республики. При этом, максимальный их прирост (3,4 процентов) зафиксирован в Нарынской области, что обусловлено наибольшим, в сравнении с другими регионами, повышением цен на непродовольственные товары (4,0 процентов), пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 3,7 процентов) и тарифов на услуги, оказываемые населению (на 3,2 процентов).

Наибольшее повышение цен на алкогольные напитки и табачные изделия (на 2,8 процентов) зафиксировано в г. Ош.

На рост цен повлияли следующие факторы:

- существенное общемировое повышение стоимости продовольственных товаров;

- проявление проблем в мировых цепочках поставок;

- рост мировых цен на энергоресурсы;

- нестабильная геополитическая ситуация;

- ускорение инфляции в странах-основных партнерах;

- повышенные инфляционные ожидания населения.

За январь 2023 года в сфере услуги по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 4,4 процентов и сложился в сумме 41,5. млрд сомов. При этом объем оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов сложился в размере 12,1 млрд сомов и по сравнению с январем 2022 года возрос на 9,1 процентов.

Увеличение оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов по сравнению с январем 2022 года обеспечено, в основном, ростом объемов оптовой (на 19,4процентов ) и розничной (на 6,2процентов ) торговли.

Рост объемов транспортной деятельности составил 104,1процентов, а объемы услуг гостиниц и ресторанов сложился на уровне 127,9 процентов.

Объем внешней торговли за январь-декабрь составил 11,8 млрд долл. и вырос по сравнению с январем-декабрем прошлого года на 41,8 процентов, при этом экспорт товаров сложился в объеме 2,2 млрд долл. и снизился на 20,5процентов, а импорт товаров составил 9,6 млрд долл. и вырос по сравнению с январем-декабрем прошлого года на 72,6процентов.

Уменьшение экспортных поставок в январе-декабре 2022 года по сравнению с январем-декабрем 2021 года обусловлено снижением поставок отходов и лома черных металлов в 3,2 раза, стекла - в 2,2 раза, отходов и лома медных - на 15,5 процентов, руды и концентратов драгоценных металлов - на 14,5 процентов, цемента - 17,3 процентов, молока и молочной продукции - на 3,0 процентов.

Вместе с тем, наблюдался рост экспорта обуви в 5,7 раза, живых животных - в 6,0 раза, предметов одежды и принадлежностей к ней - в 3,0 раза, оборудования и механических устройств - в 2,7 раза, электрических машин и оборудования - в 1,6 раза, пластмасс и изделий из них - в 1,6 раза, фруктов и орехов - в 1,6 раза, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов - на 33,4 процентов, волокна хлопкового - на 6,4 процентов.

Рост объемов импортных поступлений по сравнению с январем-декабрем 2021 года, в основном, обусловлен увеличением поступлений трикотажных полотен в 3,1 раза, оборудования и механических устройств - в 2,4 раза, средств наземного транспорта и частей к ним - в 2,4 раза, обуви - в 1,7 раза, пластмасс и изделий из них - в 1,6 раза, электрических машин и оборудования - в 1,6 раза, фармацевтической продукции - на 24,9 процентов, предметов одежды и принадлежностей к ней - на 16,6 процентов, черных металлов - на 10,6 процентов, нефтепродуктов - на 15,9 процентов.

Наряду с этим, наблюдалось снижение объемов импортных поступлений табачных изделий на 12,8 процентов, фруктов - на 1,4 процентов, прочих химических продуктов - на 3,3 процентов.

Объем взаимной торговли КР с государствами-членами ЕАЭС в январе-декабре 2022 года составил 4 532,0 млн. долл. и по сравнению с январем-декабрем 2021 года увеличился на 32,3 процентов.

Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-декабре 2022 года пришлась на Россию (71,4 процентов) и Казахстан (26,2 процентов).


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URL: https://www.vb.kg/427172
Теги:
Нацстатком, цены, Кыргызстан, экономика, товары, продукты
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