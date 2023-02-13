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В Турции задержан подрядчик 6 разрушенных землетрясением домов в Адыямане

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В турецкой провинции Мерсин задержан подрядчик шести разрушенных землетрясением домов в районе Бесни провинции Адыяман, сообщает информагентство Анадолу.

В прокуратуре Адыямана сообщили, что под завалами домов, построенных Шюкрю Ишитменом, по предварительной информации, погибли 123 человека.

Ишитмен задержан и будет доставлен в район Бесни.

Расследование по делу продолжается.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 29,6 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.


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URL: https://www.vb.kg/427178
Теги:
задержание, землетрясение, строительство, Турция
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