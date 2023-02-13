В Турции задержали архитектора полностью разрушившегося ЖК "Ренессанс"

В аэропорту Стамбула при попытке выехать из Турции задержали Мехмета Яшара Джошкуна - архитектора компании, построившей 12-этажный жилой комплекс Rönesans Rezidans ("Ренессанс") в провинции Хатай, который полностью обрушился при землетрясении. При себе у мужчины была крупная сумма денег и билет до Черногории, где располагается офис его строительной фирмы, сообщает агентство Anadolu.

По данным газеты Sabah, "Ренессанс" включал 250 квартир и был одной из самых роскошных резиденций в провинции Хатай. Квартиры там стоили от 1,5 млн до 3 млн турецких лир (от $79,7 тыс. до $159,3 тыс.). Строительство ЖК закончилось в 2013 году.

Во время землетрясения, произошедшего 6 февраля, дома комплекса оказались полностью разрушены. Судя по кадрам, опубликованным после землетрясения, здание целиком опрокинулось на одну сторону, задев стоящие рядом строения. Под его обломками, по оценкам спасателей, могли оказаться до тысячи человек.

После того, как турецкие СМИ опубликовали снимки с обрушившимся зданием, правоохранительные органы выписали ордер на арест руководства компании, которая занималась строительством ЖК. Кроме того, как сообщает Hurriyet, были арестованы и владельцы этого комплекса, которые также пытались бежать за пределы Турции.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли более 20 тыс. человек, еще более 80 тыс. граждан ранены. Провинция Хатай стала одной из наиболее пострадавших от землетрясений в стране.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг 8 февраля пообещал наказать тех людей, чья халатность привела к обрушению зданий в результате землетрясения на юго-востоке страны. "Никому не будет позволено избежать наказания за правонарушения", - сказал он.

Спустя два дня он заявил, что в отношении тех, кто строил здания, и ответственных лиц в провинциях, подвергшихся землетрясению, начались судебные расследования. Он уточнил, что Совет судей и прокуроров уже назначил 206 прокуроров для управления судебными процессами в районах землетрясения. "Мы будем внимательно следить за этими судебными процессами, как весь наш народ", - добавил Боздаг.

В 1999 году в Турции произошло землетрясение, жертвами которого стали свыше 17 тысяч человек. После этого в стране ввели новые стандарты строительства жилых зданий. По сообщению местных СМИ, большинство рухнувших в Турции домов в результате недавнего землетрясения были построены до 2000 года, то есть до момента ужесточения требований по сейсмостойкости.

Источник: rtvi.com