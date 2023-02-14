Оксана Шутова: Музыкальный спектакль приравнивается к разгрузке вагона угля

Недавно талантливая солистка оперы, ведущий мастер сцены Кыргызского национального театра оперы и балета им. А.Малдыбаева (сопрано), преподаватель Кыргызского государственного музыкального училища им. М.Куренкеева Оксана Шутова провела свой сольный концерт. Оксана Валерьевна в интервью изданию vb.kg рассказала, почему сложно устраивать сольные музыкальные вечера, с каким именитым оперным артистом ей хотелось бы выступить в дуэте. А также о том, как театр пережил взлеты и падения и как влияет работа руководства на качество работы труппы.

"Чтобы стать артистом необходимо учиться 9 лет, сначала 4 года в училище, 5 лет в консерватории и 2 года пройти ассистентуру-стажировку. Это как трехчасовой музыкальный спектакль приравнивается к разгрузке трехвагонного угля", - говорит артистка.

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