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Оксана Шутова: Музыкальный спектакль приравнивается к разгрузке вагона угля

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- Назгуль Абдыразакова
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Недавно талантливая солистка оперы, ведущий мастер сцены Кыргызского национального театра оперы и балета им. А.Малдыбаева (сопрано), преподаватель Кыргызского государственного музыкального училища им. М.Куренкеева Оксана Шутова провела свой сольный концерт. Оксана Валерьевна в интервью изданию vb.kg рассказала, почему сложно устраивать сольные музыкальные вечера, с каким именитым оперным артистом ей хотелось бы выступить в дуэте. А также о том, как театр пережил взлеты и падения и как влияет работа руководства на качество работы труппы.

"Чтобы стать артистом необходимо учиться 9 лет, сначала 4 года в училище, 5 лет в консерватории и 2 года пройти ассистентуру-стажировку. Это как трехчасовой музыкальный спектакль приравнивается к разгрузке трехвагонного угля", - говорит артистка.

Об этом и другом смотрите в нашем видео:


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URL: https://www.vb.kg/427182
Теги:
музыка, Кыргызстан, опера
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