В Буденовской школе дети устроили для ветеранов-"афганцев" праздник (фото)

Воспитанники школы в селе Буденовка в Исык-Атинском районе в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана провели для ветеранов-"афганцев" мероприятие.

Старшеклассницы выучили наизусть стихи, подготовили презентацию с перечислением исторических фактов, связанных с 10-летним пребыванием Советских войск в Афганистане.

А ребята помладше - участники школьного коллектива комузистов - подготовили настоящую концертную программу с исполнением как национальных мелодий, так и "Катюши". Как оказалось, в школе работает кружок, куда принимают самых упорных, трудолюбивых и талантливых. Надо отметить, что, несмотря на юный возраст руководителя и самих артистов, все были подготовлены очень хорошо и волновались, выступая перед ветеранами.

Руководитель Ысык-Атинской организации ветеранов войны в Афганистане Александр Юдаков рассказал, что в настоящее время всем погибшим на той войне, как правило, в школах установлены мемориальные доски. И сами "афганцы" стараются проводить традиционные мероприятия во всех населенных пунктах.

- Судьбы солдат на той войне складывались по-разному. Почему-то за последнее время запомнился и заставил переживать сюжет по телевидению, в котором рассказали, что солдат попал в плен в 1980 году в Афганистане, и только теперь стало ясно, что он жив. А его дома считали погибшим, то есть так вот и прошла его жизнь, в чужой стране. Мы становимся старше, хочется видеть больше внимания со стороны государства. Чем больше уважения к ветеранам у государства, тем больше к нему доверия. Матерям погибших надо поднимать социальные выплаты, 1 тысяча - это издевка над памятью их сыновей. Их тоже почти не осталось. В прошлом году умерла мама капитана Марковского - Нина Ивановна. Об этом надо помнить", - рассказал Александр.

Встречи с "афганцами"в этот день в школе с особым волнением ожидал и Анвар Сартаев, которого в стране знают как защитника прав военных. Став руководителем районного Совета ветеранов войны, тружеников тыла и Вооруженных сил по Ысык-Атинскому району, он, перебирая документы, нашел старый блокнот. И там встретил записи о том, как отправлял в Афганистан трех своих однополчан, а самого его тогда откомандировали в Венгрию. Ему до сих пор хочется узнать, как сложилась их судьба и что с ними стало. Один проживал в одном из сел Ысык-Атинского района, и по запросу ему ответили, что такой "афганец" числится. Решено было устроить ветерану сюрприз, и администрация айыл окмоту просто пригласила его на праздник.

Те, кто был в курсе сюрприза - предстоящей встречи, с нетерпением ждали встречи, как никак 43 года прошло. Но увы, когда сверили документы, да глянули друг на друга, оказалось, что воин из Буденовки - спецназовец, увы, не тот, кого ищет полковник Сартаев. Уже позже в расспросах выяснили, что в районе были еще два "афганца" с такой фамилией, но где они теперь - никто не знает.

- В 1979-м я по окончании училища был направлен в Казахстан, в Радиотелеграфический полк. А в январе 1980 года мне пришел приказ сопроводить до границы троих солдат. Мы получили необходимое оборудование, дождались поезда, добрались до границы, и ребята скрылись за границей. Больше я о них не слышал. Сам позже узнал, что прошел отбор в мусульманский батальон, но вместо этого меня направили в другой округ. Такая судьба, - рассказал полковник Сартаев.

Мы публикуем фото странички из старого блокнота - с надеждой, что кто-то откликнется, чтобы рассказать о судьбе трех солдат. Или, может, они позвонят сами. Все трое были отправлены в Афган из радиотехнического полка. В списке погибших их нет, и это уже дает надежду.

Мы оставляем свой номер Вотсап: 0555-923-603. Напишите, если что-то станет известно.

Напомним, ограниченный контингент советских войск ввели в Афганистан в декабре 1979 года и вывели почти через 10 лет, 15 февраля 1989-го. В афганской войне приняли участие 7 тысяч 140 кыргызстанцев, 252 из них погибли в боях, 1,5 тысячи вернулись с различными ранениями, четверо пропали без вести.