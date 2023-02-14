Действия милиционеров Чуйской области получили оценку "хорошо"

Согласно организационному плану на 2023 год, заместителем министра внутренних дел, генерал-майором милиции Октябрем Урмамбетовым и сотрудниками СОБ МВД КР для проверки боевой готовности по тревоге был поднят личный состав ГУВД Чуйской области и районных подразделений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, личный состав ГУВД Чуйской области, ОВД Сокулукского, Московского, Жайылского, Панфиловского, Аламудунского, Ысык-Атинского, Чуйского, Кеминского районов и Токмоксого ГОВД прибыл в установленное время с положенной экипировкой. Действия милиционеров получили оценку "хорошо".

Проведен строевой смотр, разъяснены служебные инструкции, выявлен ряд недостатков общего характера. Руководство МВД КР указало на скорейшее устранение нарушений и отметило, что в ближайшем будущем состоится повторная проверка боевой готовности.