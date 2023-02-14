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СВР: США ведут отбор боевиков для терактов в России

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Военные США вербуют боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР).

"Американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством" [ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ] и "Аль-Каидой" [запрещена в РФ], для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", - заявили в СВР со ссылкой на поступившие данные, "заслуживающие доверия".

По информации СВР, в январе 2023 г. было отобрано 60 боевиков, у которых есть опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Сейчас они проходят подготовку на американской базе Эт-Танф в Сирии, утверждают российские спецслужбы.

В СВР уточнили, что США планируют забросить боевиков малыми группами на территорию России "в ближайшее время". Отмечается, что им поручено осуществлять теракты против дипломатов, госслужащих, силовиков и личного состава вооруженных сил.

Предполагается, что боевики будут взаимодействовать с подпольными ячейками международных террористических группировок, в том числе "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), "Джамаат Ансарулла" и "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в РФ), добавили в пресс-службе. Кроме того, США намерены привлечь выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.

В СВР заявили, что такие действия "ставят Вашингтон в один ряд" с международными террористическими группировками, и указали на "окончательную утрату каких-либо моральных принципов" в силовых структурах США.

Источник: Ведомости


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URL: https://www.vb.kg/427196
Теги:
Россия, США
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