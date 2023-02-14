Члены GNDR просят лидеров стран ЦА оценить угрозы и риски для региона

Члены GNDR - Глобальной сети по предупреждению рисков и бедствий по Центральной Азии в связи с масштабным землетрясением в Турции и Сирии обратились к главам региона.

В их обращении говорится, что "следует оценить системные угрозы и риски, так как страны Центральной Азии страдают от наследства прошлого в виде 92 урановых хвостохранилищ в Кыргызстане, требующих срочной рекультивации отходов, от предприятий горнодобывающей промышленности, как Кумтор. В Казахстане все более актуальной становится проблема исчезновения Аральского моря, на грани исчезновения находится биоразнообразие Каспийского моря. Возможные факторы рисков и бедствий могут оказать негативное воздействие и распространиться на весь регион Центральной Азии".

Авторы обращения считают, что необходимо оценить совместно с сообществами и местными властями угрозы и риски бедствий, от которых в течение последних 30 лет страдают люди, живущие в неблагополучных зонах. И просят лидеров стран ЦА принять срочные превентивные меры по защите местных сообществ, провести многостороннюю экспертную встречу для подготовки чрезвычайного плана действий по преодолению глобальных кризисов в зонах рисков и бедствий для защиты граждан.

В обращении говорится о необходимости поддержать инициативу президента КР Садыра Жапарова по изучению последствий Кумтора и предлагают провести многосторонний диалог с привлечением широкого круга экспертов для выработки чрезвычайного плана действий по предупреждению бедствий в КР, чтобы в последующем распространить позитивный опыт на регион ЦА.

На международном климатическом саммите в Глазго президентом КР Садыром Жапаровым было подчеркнуто, что "для Кыргызстана критически важно сохранить свои многовековые ледники, водные ресурсы и величественные горы не только от изменения климата, но и от недобросовестной экономической деятельности, поэтому мировому сообществу необходимо совместно противостоять такого рода неприемлемым бизнес-практикам".

"Только совместные скоординированные действия всех заинтересованных сторон с привлечением широкого круга экспертов позволят донести нужды и потребности наиболее уязвимых групп до лиц, принимающих решения. А также выработать наиболее эффективные подходы по преодолению бедствий и угроз в условиях глобального изменения климата", - говорится в заключение послания членов GNDR к президентам стран Центральной Азии.