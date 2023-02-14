ГУ "Унаа" напоминает о работе районных отделов учреждения

В Бишкекском городском отделе ГУ "Унаа" МВД КР образуются большие очереди из желающих зарегистрировать или перерегистрировать транспортные средства, тогда как в районные отделы обращается очень мало граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Унаа" МВД КР.

"Уважаемые жители и гости столицы, напоминаем, что в Бишкеке функционируют несколько отделов регистрации и перерегистрации ГУ "Унаа":

1. Западный Автоцон в здании ТЦ "2 Прораба" по адресу: Б.Алыкулова 3/10, тел. 0312 888614, график работы с четверга по понедельник с 08:30 до 17:30 часов с перерывом с 12:00 до 13:00 часов, вторник и среда выходные;

2. Аламудунский отдел, расположенный по ул.Элебесова 206, тел. 0312 678882, график работы с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30 часов с перерывом с 12:00 до 13:00 часов, суббота и воскресенье выходные;

3. Межрегиональный отдел, расположенный на территории авторынка "РИОМ" в селе Военно-Антоновка, тел. 0312 463910, график работы с субботы по среду с 08:30часов до 17:30 часов с перерывом с 12:00 до 13:00 часов, четверг и пятница выходные дни.

Чтобы экономить своё время, не стоять в длинных очередях Вы можете обратиться в любой отдел или заранее позвонить, узнать о работе учреждения".