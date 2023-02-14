Нурланбек Шакиев принял посла Беларуси в Кыргызстане Андрея Страчко

Сегодня, 14 февраля, торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андрея Страчко. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

"На встрече обсуждались вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по аспектам активизации политико-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Торага Нурланбек Шакиев напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. "Однако наши отношения охватывают более длительный период, который характеризуется глубизной взаимодействия. В целях дальнейшего развития установленных отношений дружбы и партнерства необходимо расширять сотрудничество в рамках таких международных организаций, как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и других региональных объединений", - сказал он.

Кроме того, торага, говоря о межпарламентских связях, выразил заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем укреплении парламентского сотрудничества и эффективном взаимодействии с обеими палатами Национального собрания Республики Беларусь.

На встрече также обсуждался вопрос развития торгово-экономического партнерства. "В этом направлении немаловажную роль играет Межправительственная кыргызско-белорусская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Выражаю уверенность, что прошедшее в городе Ош 10-е заседание данной комиссии, придало дополнительный импульс для практической реализации двусторонних проектов. Мы также заинтересованы в углублении сотрудничества с Республикой Беларусь по широкому спектру направлений. В частности, по привлечению инвестиций, по поставкам коммунальной и сельскохозяйственной техники, общественного транспорта", - сказал Нурланбек Шакиев.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызстане Андрей Страчко отметил, что два народа объединены общими историческими узами, и напомнил, что в годы Великой Отечественной войны кыргызские воины внесли большой вклад в освобождение Беларуси от врагов.

Кроме того, посол рассказал о проводимой работе в направлении углубления сотрудничества. Также стороны коснулись вопросов организации взаимных визитов".