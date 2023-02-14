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Ученики из Кыргызстана заняли призовые места на международной олимпиаде

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 февраля по 10 февраля 2023 года прошла 19-я Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике, которая проходила в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, по математике Кыргызстан представляли семь команд, три ученика участвовали индивидуально.

В предыдущие годы ученики 10-х, 11-х классов из Кыргызстана получали медали на олимпиаде IZHO. В этом году среди победителей из Кыргызстана есть ученики 7, 8, 9-х классов.

Международная Жаутыковская олимпиада – это командное соревнование для учеников физико-математических классов.

Каждая сборная состоит из трех математиков, двух физиков, двух информатиков и двух руководителей. В этом году ученики могли участвовать индивидуально.

В течение десяти дней в олимпиаде, которой из 26 стран участвовала 281 команда, то есть свыше 1200 участников, 12 учеников Кыргызстана заняли призовые места.

Для учеников Казахстана олимпиада проходила в офлайн-режиме, остальные ученики участвовали в дистанционном формате под видеонаблюдением.

Список участников:

1.Аскербеков Тилек, (ЮВИС) UWIS, 12-й класс - математика, серебряная медаль;

2. Корнияш Фёдор, УК АФМШЛ 6-й, 8-й класс - математика, серебряная медаль;

3. Киргизбаев Назар, УК АФМШЛ 61, 9-й класс - математика, бронзовая медаль;

4. Кенжебаев Искен, лицей им. К. Баатыра, 10-й класс - математика, бронзовая медаль;

5. Искандеров Эльдар, лицей им. Ч. Айтматова, 11-й класс - математика, бронзовая медаль;

6. Эшперов Нурсултан, школа Газпром Кыргызстан, 9-й класс - математика, бронзовая медаль;

7. Бобрус Ян, Школа Газпром Кыргызстан, 7-й класс - информатика, бронзовая медаль;

8. Мундузбаев Айдар, лицей им. Ч. Айтматова, 11-й класс - информатика, золотая медаль;

9. Беккойонов Тенгиз, лицей им. К. Баатыра, 11-й класс - информатика, серебряная медаль;

10. Майрамбеков Байторо, Таласский лицей им. "Манас Ата", 10-й класс - информатика, бронзовая медаль;

11. Темирбеков Максат, УВК "Кут билим", 10-й класс - информатика, бронзовая медаль;

12. Тажибаев Исхак, УВК "Кут билим", 10-й класс - информатика, бронзовая медаль.


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URL: https://www.vb.kg/427223
Теги:
Казахстан, школа, Кыргызстан
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