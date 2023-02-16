Откройте Айтматовский молодежный лагерь СНГ на Иссык-Куле

Участники конференции в Министерстве иностранных дел КР, на которой представили концепцию председательства Кыргызской Республики в Содружестве Независимых Государств в 2023 году, мое предложение открыть на Иссык-Куле Айтматовский международный экологический языковой лагерь мира и дружбы встретили с одобрением. Заместитель главы МИД и вовсе поблагодарил за идею и добавил, что концепция - это как скелет. "Все креативные предложения мы готовы выслушать", - сказал он.

Молодежь в этом лагере могла бы изучать языки стран СНГ, ставить спектакли по произведениям Чингиза Айтматова и произведениям писателей стран СНГ.. А также изучать философию его книг, основы дипломатии, медиации, традиций народов некогда одной большой страны, и, конечно же, еще ходить в горы и купаться. При этом каждая смена могла бы быть тематической.

В Кыргызстане на Иссык-Куле до сих пор нет стационарного современного детско-молодежного лагеря. Об этом пишут и говорят годами, но дальше слов дело не идет. Возможно, площадка председательства в СНГ поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Каждое произведение Чингиза Айтматова наполнено экологической философией, и если Кыргызстан на первое место ставит экологию, а мы знаем, что сегодня как никогда актуальна тема воспитании у молодежи экологического сознания и аккумулирования всех знаний мира по сохранению окружающей среды, то 2023 год - самое подходящее время.

То же можно сказать и о русском и других языках стран СНГ, совместное изучение которых в данном лагере может стать еще одним подспорьем к сотрудничеству. Ведь недаром последние исследования ученых говорят, что любой язык легче изучать в паре с другим, он становится как бы вторым плечом при восхождении на высоту познания нового мира - нового языка.

Молодежи, детям СНГ и мира нужен такой лагерь как воздух! Именно там они смогут научиться вместе ставить юрту дружбы и уважению к друг другу. Взрослым организаторам года СНГ стоит над этим подумать!

Напомним, в Министерстве иностранных дел КР представили концепцию председательства Кыргызской Республики в Содружестве Независимых Государств в 2023 году. Первый заместитель министра Асеин Исаев рассказал журналистам о целях и задачах организации, о развитии Содружества, преимуществах и привилегиях для стран СНГ. Также он затонул темы относительно договора по зоне свободной торговли, безвизового режима и доступности поступления в общеобразовательные учреждения на пространстве Содружества.

Также Асеин Исаев информировал журналистов, что запланировано более 80 мероприятий в рамках СНГ, и часть из них пройдет в Кыргызстане.

"Например, мероприятия высших и отраслевых органов СНГ. 12 октября в Бишкеке пройдет заседание Совета министров иностранных дел, 13 октября - Совета глав государств и 27 октября – Совета глав правительств СНГ, где будут подведены итоги председательства кыргызской стороны", - отметил он.