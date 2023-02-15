Спасем Асанбай: местные жители встали на защиту своего микрорайона (видео)

Акция с хэштегом #спасем Асанбай набирает обороты в соцсетях и СМИ. Но жители надеются, что их услышат и в чиновничьих кабинетах. Коллективное письмо подписали уже пятьсот человек, категорически не согласных с тем, что на территории спортивной и детской площадок "вырастет" шестнадцатиэтажный дом. Сегодня активисты отправили этот документ в мэрию, горкенеш и Бшкекглавархитектуру.

Пустующая сейчас площадка в самом центре "верхнего" Асанбая стала местом регулярных встреч активных жителей "Асанбая", а также шестого и одиннадцатого микрорайонов. Люди боятся, что в этот раз им не удастся "отбить" единственное место, на котором еще можно реанимировать спортивный комплекс и детский игровой городок.

Попытка построить здесь жилой дом уже была в 2018 году. Тогда местным активистам удалось доказать, что строительство будет незаконным, поскольку назначение у этого земельного участка не предполагает строительство жилого дома. На этом месте может быть детский сад, школа, зона отдыха и спорта или иной инфраструктурный объект общего пользования.

Недавно к жителям снова обратились застройщики с просьбой подписать разрешение на строительство высотного дома и детского сада. Но люди ответили категорическим отказом – новая многоэтажка усилит нагрузку на проблемные инженерные сети, а главное, лишит сотни людей единственного места активного отдыха.

Несогласные с грядущим строительством жители регулярно выходят на общие собрания, куда приглашают чиновников и депутатов. Но пока их удостоил вниманием только Дастан Бекешев из Жогорку кенеша и Руслан Шаршенбай улуу из БГК. На очередном общем собрании он пообещал, что поднимет все документы, на основании которых застройщик хочет начать работы. Изучит их законность и поделится информацией на следующем собрании активистов.

Жители не раз приглашали на собрания представителей строительной компании. Но пока прямого диалога не получается, общение ведется только через месенджер. Застройщик уверяет, что готов встречаться с инициативной группой из 2 – 3 человек, в которую войдут юристы, архитекторы. При этом он напоминает, что в перечне разрешительной документации для строительства отсутствует пункт "согласие жильцов". А их подписи стали собирать только лишь для того, чтобы "по-соседски договориться". Но, увы, худого мира в этом случае не получилось – жители непреклонны! Мы будем следить за развитием этой непростой ситуации.