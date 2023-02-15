Президент КР поздравил "афганцев" с годовщиной вывода войск из Афганистана

Президент Садыр Жапаров сегодня, 15 февраля, направил обращение по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые соотечественники и ветераны боевых действий в Афганистане! Товарищи солдаты и офицеры!

Ежегодно, 15 февраля в день вывода Советских войск из Афганистана мы вспоминаем погибших и отдаем дань уважения ветеранам-афганцам.

Мы помним сказанные 34 года назад командующим

40-ой общевойсковой армии Туркестанского военного округа Вооруженных Сил СССР генерал-лейтенантом Борисом Громовым на пограничном посту "Термез" слова: "За моей спиной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. На этом девятилетнее пребывание завершилось".

В войне, которая длилась около десяти лет, среди воинов-интернационалистов были и тысячи кыргызстанцев. Твердо придерживаясь военной присяги, они с подлинным мужеством и героизмом сражались в Афганской войне, демонстрируя свои лучшие качества – патриотизм, верность присяге и исключительную смелость.

Героизм воинов-афганцев и по сей день служит нашим защитникам Отечества примером преданности Родине, верности своему долгу и твердой приверженности военной присяге!

Уважаемые соотечественники!

На этой войне приняли участие более 7 тысяч воинов-кыргызстанцев. Из них около 300 погибли героической смертью. 1500 солдат были ранены, 4 пропали без вести. Эти цифры – не просто числа, это судьбы каждого воина – каждого нашего соотечественника! Мы никогда не должны забывать об этом!

За мужество, проявленное на поле боя, 247 наших соотечественников были награждены высшими государственными наградами СССР. Наши соотечественники старший сержант Юрий Исламов и капитан Сергей Гущин были удостоены звания Героя Советского Союза.

Народ Кыргызстана, родители, потерявшие своих сыновей, рядовые солдаты, пережившие все страдания той войны, никогда не забудут Афганскую войну. Сколько бы времени не прошло, героические подвиги навсегда останутся в сердцах кыргызстанцев!

Уважаемые ветераны Афганской войны!

Выражаю уверенность, что, пройдя суровые испытания Афганской войны, вы продолжите и дальше трудиться, делясь своим бесценным опытом для мира и процветания Кыргызстана.

Будьте и впредь защитой для Родины, угрозой для врага и вдохновляйте следущие поколения.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья!", - говорится в поздравлении президента.