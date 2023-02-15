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Динара Кутманова: За нарушения на пансионаты наложены штрафы и иски

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- Бакыт Басарбек
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Минприроды КР продолжает работу по реализации указа президента КР Садыра Жапарова об охране Иссык-Куля. Обследованы пансионаты и оздоровительные учреждения вокруг озера. Об этом на своей странице в соцсети сообщила глава ведомства Динара Кутманова.

По ее словам, требуется построить более 100 сооружений и модернизировать имеющиеся.

"Из них только 20 процентов построены после 2015 года. Несколько пансионатов имеют эффективные сооружения - производство Чехия, Литва. Вода горячих источников используется в бассейнах, там не используются моющие средства.

За нарушение природоохранных норм наложены штрафы, иски. Также подготовлен план организации санитарных точек, площадок по трассе вдоль озера и при въездах в ущелья. Сейчас идёт процесс составления соглашений по намеченным работам", - написала глава Минприроды КР.


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URL: https://www.vb.kg/427242
Теги:
Иссык-Куль, пансионат, Динара Кутманова
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