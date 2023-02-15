Динара Кутманова: За нарушения на пансионаты наложены штрафы и иски

Минприроды КР продолжает работу по реализации указа президента КР Садыра Жапарова об охране Иссык-Куля. Обследованы пансионаты и оздоровительные учреждения вокруг озера. Об этом на своей странице в соцсети сообщила глава ведомства Динара Кутманова.

По ее словам, требуется построить более 100 сооружений и модернизировать имеющиеся.

"Из них только 20 процентов построены после 2015 года. Несколько пансионатов имеют эффективные сооружения - производство Чехия, Литва. Вода горячих источников используется в бассейнах, там не используются моющие средства.

За нарушение природоохранных норм наложены штрафы, иски. Также подготовлен план организации санитарных точек, площадок по трассе вдоль озера и при въездах в ущелья. Сейчас идёт процесс составления соглашений по намеченным работам", - написала глава Минприроды КР.