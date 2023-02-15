Фонд туризма запускает курсы лекций Мелиса Мураталиева

ОАО "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике" запускает большой образовательный проект. В его рамках будут организованы курсы лекций по широкому спектру вопросов – от философии кыргызов до организации туристического бизнеса. Лекции будут проводиться на базе туристического центра "Босого". Об этом сообщает пресс-служба Фонда туризма.

"Открывает сезон курс кыргызоведения от Мелиса Мураталиева. Поданный в интересной форме материал позволит как гостям Кыргызской Республики, так и самим ее жителям больше узнать об истории кыргызов, которую не преподавали, а также о традициях, культуре, философии кыргызского народа. Поможет понять, что движет людьми и проникнуться духом древнего кочевого народа.

Курс задаст вектор, который не даст свернуть со своего пути развития и позволит узреть собственную картину мира. Почему возникли те или иные традиции и что в них скрыто, кто является "генетическим двойником" кыргызов и почему они совсем иначе выглядят, что помогает нашему народу сохранять свою идентичность и суверенитет.

Лекции будут интересны и самим носителям кыргызской культуры. Запреты (тыюулар) в воспитании. Ырым – примета, суеверие или обряд. Гражданский долг – атуулдук милдет. Что сокрыто в обычаях - суеверие или знания? Слушатели лекций получат ответы на эти и многие другие вопросы, узнают множество интересных исторических фактов, погрузятся в сакральный мир кыргызов, осознают, в чем сила их духа и сила нации.

Лекции будут проводиться еженедельно по вторникам в 18.30 в туристическом центре "Босого" по адресу: улица Пушкина, 75.

Курс стартует 21 февраля 2023 года.

Зарегистрироваться на лекции можно по телефону: 0755 007 000".