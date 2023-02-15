Погода
$ 87.25 - 88.07
€ 93.30 - 94.30

Фонд туризма запускает курсы лекций Мелиса Мураталиева

104  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОАО "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике" запускает большой образовательный проект. В его рамках будут организованы курсы лекций по широкому спектру вопросов – от философии кыргызов до организации туристического бизнеса. Лекции будут проводиться на базе туристического центра "Босого". Об этом сообщает пресс-служба Фонда туризма.

"Открывает сезон курс кыргызоведения от Мелиса Мураталиева. Поданный в интересной форме материал позволит как гостям Кыргызской Республики, так и самим ее жителям больше узнать об истории кыргызов, которую не преподавали, а также о традициях, культуре, философии кыргызского народа. Поможет понять, что движет людьми и проникнуться духом древнего кочевого народа.

Курс задаст вектор, который не даст свернуть со своего пути развития и позволит узреть собственную картину мира. Почему возникли те или иные традиции и что в них скрыто, кто является "генетическим двойником" кыргызов и почему они совсем иначе выглядят, что помогает нашему народу сохранять свою идентичность и суверенитет.

Лекции будут интересны и самим носителям кыргызской культуры. Запреты (тыюулар) в воспитании. Ырым – примета, суеверие или обряд. Гражданский долг – атуулдук милдет. Что сокрыто в обычаях - суеверие или знания? Слушатели лекций получат ответы на эти и многие другие вопросы, узнают множество интересных исторических фактов, погрузятся в сакральный мир кыргызов, осознают, в чем сила их духа и сила нации.

Лекции будут проводиться еженедельно по вторникам в 18.30 в туристическом центре "Босого" по адресу: улица Пушкина, 75.

Курс стартует 21 февраля 2023 года.

Зарегистрироваться на лекции можно по телефону: 0755 007 000".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427254
Теги:
туризм, Кыргызстан, история
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  