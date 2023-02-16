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Байсалов: В КР гарантируется право всех этносов на развитие родного языка

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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял участие в круглом столе "Корень нации - родной язык", который проходит в рамках месячника празднования Дня родного языка. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Выступая с приветственным словом Эдиль Байсалов отметил, что кабинет министров подтверждает свою приверженность вопросу защиты и продвижения родных языков всех этносов, проживающих в республике.

"В Кыргызской Республике живут представители более 80 этносов. Статья 13 нашей Конституции определяет кыргызский язык как государственный, а русский язык является официальным языком. Пункт третий этой же статьи говорит о том, представителям всех этнических групп, образующих народ Кыргызской Республики, гарантируется право на создание условий для сохранения, изучения и развития родного языка всех этносов нашего народа",- сказал зампред Кабмина, добавив, что государственная языковая политика страны направлена на развитие единой гражданской идентичности "кыргыз жараны", сохранение языкового и национально-культурного разнообразия.

В ходе круглого стола состоялся продуктивный обмен мнениями по дальнейшему развитию государственного языка и популяризации языков народов, проживающих в республике.

Отметим, что данное мероприятие проходит в рамках месячника родного языка, посвященного Международному дню родного языка 21 февраля.

Месячник родного языка начался 20 января и завершится 21 февраля к Международному дню родного языка.

В работе круглого стола приняли участие председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики Каныбек Осмоналиев, председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Абдыганы Эркебаев, политический и государственный деятель Медеткан Шеримкулов, представители дипломатических кругов, международных организаций и диаспор".


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URL: https://www.vb.kg/427257
Теги:
кыргызский язык, Эдиль Байсалов
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