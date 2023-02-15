В Бишкеке состоялся митинг-реквием в память о погибших в Афганистане

В Бишкеке в парке Ататюрка состоялся митинг-реквием, посвященный 34-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.

Родственники погибших, воины-афганцы, военнослужащие Минобороны почтили минутой молчания память своих боевых товарищей. Прозвучали традиционные три залпа салюта, и все кто пришел, смогли возложить венки, гирлянды и цветы к памятнику в честь воинов-афганцев.

Министр обороны Кыргызской Республики Бактыбек Бекболотов в своем выступлении сказал, что страна помнит имена всех погибших, помнит мужество воевавших, отметив, что "...бесценный боевой и жизненный опыт, знания и навыки кыргызстанцев-участников афганской войны, их нравственный потенциал и традиции являются неиссякаемым источником крепкого морального духа и высокого профессионального мастерства для нынешнего поколения защитников Родины".

Сегодня после торжественной части никто не расходился в этом году особенно долго. Кто-то сразу кидался в объятья однополчан или земляков, а кто-то застывал над плитами с целым рядом фамилий, до боли родных инициалов. И среди них сразу бросался в глаза солидный мужчина, который водил за собой от плиты к плите мальчика лет пяти и что-то ему рассказывал. Я долго наблюдала за ними издалека и потом подошла. Оказалось ветеран Афганистана с младшим сыном искал имя своего земляка из Джалал-Абадской области, который призывался из его села.

- Вот нашел. Он был младше. Вот видите 1963 год. Никого у него не осталось. У всех этих ребят на плитах детей то не было, они были совсем молодые. Что мы про войну знали? Отец про деда фронтовика рассказывал, что тот три года воевал, был тяжело ранен и смог добраться в госпиталь - так хотел выжить. Врачи удивились. У него пятеро детей было. Умер сразу после войны. Такая беда, - рассказал ветеран.

Еще два ветерана долго разговаривали у памятника. Оказалось, они уходили в один день с одного призывного пункта и оба в Афган, но не в одну часть. У одного из них медаль "За отвагу". С неохотой он рассказал, что был гранатометчиком был. Такие вот они, настоящие и немногословные.

Позже к памятнику погибшим в Афганистане стали приходить ребята из разных школ. На вопрос: почему они тут, ребята из 48-й школы рассказали, что Александр Гненный был учеником их учительницы и она много о нем рассказывала.

А я вспомнила, как приходила в дом мамы Александры уже после его гибели. В доме на самом видном месте висел портрет Александра. Он был для нее светом и все что после него для мамы стало тьмой.

Отметим, в преддверии этой памятной даты, в Министерстве обороны КР состоялось мероприятие, в котором приняли участие ветераны Вооруженных Сил, исполнивших свой воинский и интернациональный долг на афганской земле.

Военный атташе России в Кыргызстане Игорь Довбня напомнил о мужестве "воинов сил мира, когда ограниченный контингент Советских войск в Афганистане старался помочь афганскому народу справиться с терроризмом, и при этом обустраивать мирную жизнь населения - строили дороги, мосты, школы, фабрики. И потому много лет спустя афганцы говорят "о советских, русских войсках, как о друзьях".

- И если сейчас кто-то пытается внести какие-то ложные смыслы, говоря о войне в Афганистане, сама история дает возможность разобраться, понять кто стоял за боевиками, кто снабжал оружием, чьи снаряды летели в нас. И важно помнить и чтить свою историю, и своих героев. Мы как военный атташат при Посольстве России в Кыргызстане каждый год продолжаем получать награды, которые не получены ветеранами Афганистана до сих пор. И преемственность героизма продолжается в современной армии Кыргызской Республики, - сказал полковник Довбня.