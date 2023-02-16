Сотрудница полиции получила травмы, пытаясь сорвать платок с гражданки КР

Сотрудница полиции получила травмы, пытаясь сорвать платок с женщины из Кыргызстана в московском отделе МВД.

Она отказалась снимать его по религиозным причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza

По его данным, 13 февраля Кадырову Асел наряд полиции доставил в отдел по Головинскому району. Потому что у неё не оказалось регистрации.

В отделе у 33-летней женщины взяли отпечатки пальцев и отвели на фотографирование. Там капитан Чаплыгина потребовала, чтобы Кадырова сняла платок. Женщина отказалась. Тогда Чаплыгина потянулась, чтобы сорвать его с головы. Асел несколько раз ударила капитана в ответ, поцарапала и сорвала погоны. В отдел пришлось даже вызвать скорую. Медики диагностировали у Чаплыгиной ссадину на ладони и пару небольших гематом.

На Кадырову составили протокол об административном правонарушении.