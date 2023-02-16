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Почему Алмазбека Атамбаева встретили в конфискованном доме?

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- Бермет Таалайбекова
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Почему Алмазбека Атамбаева встретили в конфискованном доме? На этот вопрос на своей странице соцсети ответил адвокат бывшего президента Замир Жоошев.

"Причина в том, что дом юридически был конфискован и перешел на баланс Фонда по управлению государственным имуществом, а фактически в доме за всё это время продолжала проживать семья экс-президента.

Если помните, то где-то летом 2022 года на территорию дома в Кой-Таше пожаловали представители ФУГИ и судебные исполнители с требованием ДОБРОВОЛЬНО выселиться из жилища. Однако члены семьи экс-президента отказались покидать дом, поскольку это их имущество, которое незаконно было конфисковано по делу Батукаева. Если жильцы отказываются добровольно выселяться, то, по закону, судебные исполнители должны обратиться в суд и лишь на основании судебного решения, вступившего в законную силу, может производиться принудительное выселение. Такого судебного акта не было и теперь не может быть. Поскольку отменены обвинительные приговоры по делу об освобождении Батукаева. В этой связи всё конфискованное имущество подлежит юридическому и фактическому возврату собственникам", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/427274
Теги:
Алмазбек Атамбаев, адвокат, Кой-Таш
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