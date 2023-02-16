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Текебаев встретился с главой Фонда "Западно-восточные встречи"

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Cостоялась встреча посла Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбека Текебаева с председателем правления Фонда "Западно-восточные встречи" Еленой Хоффман и исполнительным директором данного фонда Анной Кайзер. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по деятельности Фонда "Западно-восточные встречи", направленной на поддержку межкультурного обучения, углубление коммуникации и компетентности между Востоком и Западом, а также укрепление института гражданского общества.

Сторонами были обсуждены вопросы проведения совместных встреч и мероприятий между учебными заведениями, обучения немецкому языку, а также миграции и взаимодействия гражданского общества между двумя странами".


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URL: https://www.vb.kg/427277
Теги:
Германия, посол, Омурбек Текебаев
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