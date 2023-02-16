"Раздула из мухи слона". Психолог разобрала инцидент в школе из-за щенка

То, что кыргызстанский школьник принес в школу щенка, должно радовать нас, так как это говорит о том, что ребенок умеет проявлять сострадание к животным. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился психолог Давлаткан Кабыкова, которая согласилась прокомментировать инцидент с учительницей, устроившей скандал из-за щенка, которого принес в школу ученик.

По ее словам, педагог должна была в первую очередь поощрить мальчика за то, что он тепло и бережно относится к животным.

"Потом уже она должна была объяснить ему, что в школу нельзя приходить с четвероногими друзьями, но вместо этого она раздула из мухи слона, что и вызвало большой резонанс в обществе, вплоть до того, что все стали обсуждать ее поведение. Подросток не сделал ничего такого предосудительного, что нужно было устраивать такие разбирательства", - говорит Кабыкова.

Напомним, на днях в соцсетях появилось видео, где учительница ругает мальчика за то, что он принес в школу собаку. Многие пользователи соцсетей возмутились агрессивной реакцией педагога.