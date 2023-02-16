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Хирурги Кыргызстана удалили пациенту две опухоли одномоментно

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- Нина Ничипорова
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Заведующий кафедрой госпитальной хирургии КРСУ, профессор Бахадыр Бебезов и его коллеги-хирурги – доцент этой кафедры Нурлан Мамашев и старший преподаватель Резуан Маршанкулов провели в клинике имени Ахунбаева уникальную операцию, во время которой одновременно удалили 72-летнему пациенту две злокачественные опухоли – головки поджелудочной железы и почки.

- Мужчина обратился к нам по поводу опухоли головки поджелудочной железы. Но у него была выраженная механическая желтуха. Уровень билирубина в крови превышал все мыслимые пределы более чем в восемь раз. При максимальной норме 22 мкмоль/л показатель у нашего больного подскочил до 180 мкмоль/л, - сказал vb.kg хирург, лечащий врач уникального пациента Резуан Маршанкулов. – Цвет его кожи был не просто желтым, а с землистым оттенком.

- Механическая желтуха развилась из-за того, что опухоль головки поджелудочной железы сдавливала проток, который несет желчь из печени и частично проходит через железу. И желчь начала накапливаться, - добавил профессор Бебезов.

При опухоли головки поджелудочной железы, как он пояснил vb.kg, первым признаком может быть не боль, а именно желтуха. Именно она чаще всего и "выдает" злокачественное новообразование. И тем самым, можно сказать, спасает больного. Он сразу обращается к специалистам, поэтому удается выявить опухоль на ранней стадии, когда она не вышла за пределы поджелудочной железы и не появилась боль. Боль – это уже признак запущенной стадии рака со всеми вытекающими из этого состояния последствиями.

- При таком высоком уровне билирубина проводить гастропанкреатодуоденальную резекцию – операцию, которая до сих пор считается одной из сложных в хирургической практике, рискованно. Могут появиться проблемы в виде печеночной недостаточности, - говорит Бахадыр Хакимович.

Чтобы максимально быстро провести сброс желчи, мужчине на первом этапе сделали под рентгенологическим контролем чрескожное чреспеченочное стентирование. То есть установили в проток дренаж – трубочку, через которую желчь вытекала наружу.

После того, как показатель билирубина пришел в норму, мужчину начали готовить к гастропанкреатодуоденальной резекции.

По словам профессора Бебезова, при опухоли головки поджелудочной железы единственной радикальной и общепринятой операцией является именно гастропанкреатодуоденальная резекция. Удаляется целый комплекс органов – сама головка с опухолью, двенадцатиперстная кишка, желчный пузырь, холедох и часть желудка. Все то, что прилежит к опухоли. А рядом проходят магистральные сосуды.

- Потом мы восстанавливаем новые пути для пищи, желчи и сока поджелудочной железы. Вообще самое сложное в этой операции – это реконструкция после удаления органов, - считает Бахадыр Хакимович. - По сути, во время нее проводится сразу четыре операции.

До недавних пор действительно существовало убеждение, что Господь Бог так глубоко расположил поджелудочную железу, чтобы хирурги не прикасались к ней. Профессор Бебезов, вопреки этому мнению, вместе с коллегами имеют самый большой опыт таких операций в нашей стране, они выполнили около ста гастропанкреатодуоденальных резекций и с хорошими результатами. Хотя еще несколько лет назад такие операции были штучными, поскольку после них был высокий процент осложнений. Сейчас совершенствование хирургической техники и анестезиологического пособия позволило уменьшить летальность до пяти процентов.

Больного перед такой большой операцией обследовали, и тут только выяснилось, что у него еще опухоль правой почки. Мужчина о ней даже не подозревал.

Как сказали врачи, это была случайная находка. Но случайность, как известно, это ряд закономерностей. И главные в этом ряду – высочайший профессионализм и ответственность профессора Бебезова, признанного мэтра отечественной хирургии. Возможно, кто-то где-то и не увидел бы вторую опухоль, которая могла вскоре заявить о себе. Но только не в этой клинике и не эти хирурги.

На консилиуме решили удалить сразу две опухоли одномоментно. Для больного – это, безусловно, благо. Во-первых, это один наркоз. Во-вторых, после гастропанкреатодуоденальной резекции должно пройти какое-то время, чтобы потом можно было разбираться с опухолью почки. А злокачественные новообразования не ждут, они быстро увеличиваются в размерах, дают метастазы и ухудшают прогноз болезни.

Хотя врачи, принимая такое решение, взвалили на себя огромную ответственность за этого больного.

В течение нескольких часов бригада хирургов во главе с профессором Бебезовым боролась с опухолями и за жизнь больного. Действовали, как всегда, что называется по высшему пилотажу, мастерски. У пациента после, по сути, пяти операций, проведенных во время одной, не возникло ни малейших осложнений.

- Хотя не обошлось без "сюрпризов". Гастропанкреатодуоденальная резекция оказалась даже сложнее, чем мы ожидали. Уже во время операции выяснилось, что опухоль проросла в верхнюю брыжеечную вену, которая несет достаточно большой объем крови. Чтобы освободить вену из "плена", пришлось ее резецировать, - рассказал vb.kg профессор Бебезов.

- Почка у него тоже работает нормально. Мы не нарушили функцию чашечно-лоханочной системы, провели только резекцию правой почки. Но перед операцией, конечно, проверили, как работает левая, - продолжил Нурлан Мамашев.

- Уникальность этого случая в том, что две опухоли образовались и развивались независимо друг от друга. Как показали результаты гистологических исследований, это были совершенно разные новообразования, - пояснил профессор Бебезов, который давно зарекомендовал себя как хирург, который всегда готов помочь пациенту в опасной для его жизни ситуации.

И на этот раз сложнейшая операция прошла идеально. Мужчину выписали домой, ему предстоит курс химиотерапии после удаления опухоли головки поджелудочной железы. И прогноз болезни, как считают врачи, благоприятный.

Разговор в ординаторской

- Бахадыр Хакимович, говорят, что хирурги первые после Бога. Вы согласны?

- А знаете, в чем отличие хирурга от Бога? Бог точно знает, что он не хирург. Шутка. Но, как написал мой друг из России, прекрасный хирург Владимир Загайнов в своей книге "Записки врача", "Хирург - не Бог, но иногда ему приходиться занимается Божьим промыслом". Вот с этим я полностью согласен.

- Профессор, откуда в вас столько мужества браться за сложнейшие операции?

- Сложная операция в первую очередь связана с серьезным риском для жизни и здоровья пациентов, а квалификация и опыт хирурга играют первостепенную роль. Как учится хирург? Он копирует своего учителя всегда. И поэтому его квалификация в будущем зависит от того, какая у него была школа ну и от способностей, конечно. Мои учителя учили меня не только профессионально выполнять сложные операции, но и тому, когда следует остановиться. Бывает, что лучше отказаться от хирургического вмешательства и

позволить болезни протекать естественным путем.

- Кто были ваши учителя?

- Это прежде всего - мой отец, профессор Хаким Сулайманович Бебезов и его соратники-коллеги - экс-директор Российского онкологического научного центра имени Блохина, академик Михаил Иванович Давыдов, который, кстати, входил в пятерку выдающихся хирургов планеты, и один из крупнейших мировых специалистов по опухолям печени и поджелудочной железы этого же центра, профессор Юрий Иванович Патютко, который, кстати, учился вместе с отцом в нашем мединституте.

Мне, можно сказать, очень повезло. Я видел, как они оперируют, и учился у них. Моим шефом при защите кандидатской и докторской диссертаций был академик Давыдов. Это был виртуоз в хирургии. Мы, ученики, даже называли его "Паганини в хирургии".

И то, как оперирует хирург, - это результат той школы, которую он прошел. В нашей стране неплохая хирургическая школа. Отдельные этапы разных операций мы проводим по своей методике, по методике нашей школы хирургии, потому что видим ее преимущества.

- Говорят, что хирургия это - рукоделие?

- Нет. Я считаю, что хороший хирург – это оперирующий терапевт. Разумеется, тоже хороший.

- Знаю, что на днях вы вернулись с конгресса из Сингапура. С какими впечатлениями? И чему он был посвящен?

- Да, там проходил Азиатско-Тихоокеанский конгресс по трансплантации органов. Впечатления, конечно, самые восторженные. Но мне в очередной раз стало жаль наших больных. Трансплантология в Кыргызстане, образно говоря, хромает на обе ноги. Более двух тысяч человек сейчас у нас на гемодиализе. Эти люди прикованы к кровати, поскольку три раза в неделю они вынуждены проводить эту процедуру. И все равно человек после гемодиализа остается пациентом. И потом – это огромные расходы для госбюджета. Пересадка же почки через полтора года оправдает все расходы, которые уходят на больного. А главное - этот человек будет вести полноценный образ жизни. Сейчас пересадку, и не только почки, делают все наши соседи – во всех странах ЦА. Мы пересаживаем только почки, и то совсем мало.

Сингапур – лидер не только в области трансплантологии, но и в области профилактики онкозаболеваний.

Есть такое выражение: каждый человек обречен умереть от рака, но не каждый доживает до своего рака. Он умирает, например, от инфаркта, травм и так далее. И доля истины в этом выражении есть. Установлено, что возраст – это тоже риск возникновения рака. С возрастом нарушается функция клетки, и происходят необратимые изменения. И чем выше продолжительность жизни, тем больше и больных. А она растет практически во всех странах, а вместе с ней – и онкозаболеваемость.

Почему в Сингапуре она снизилась? В свое время там тоже очень много денег уходило на здравоохранение. Правительство оборудовало онкоцентры техникой для диагностики и лечения, а заболеваемость не уменьшалась, потому не было профилактики болезни, люди относились к своему здоровью прохладно, вроде как у нас. И тогда массово начали заниматься профилактикой, с детских лет. Именно она помогла снизить со временем заболеваемость и не только онкологическую.

Плюс ввели еще страховую медицину. Причем сумма страховки зависит от приверженности человека к здоровому образу жизни. Если, допустим, он курит, то сумма его страховки будет существенно меньше, чем у другого сингапурца, ведущего здоровый образ жизни. Это своего рода стимул избавиться от вредной привычки.

Мы говорим, что Сингапур – это экономическое чудо. А добился он этого чуда, в том числе в результате профилактики и ранней выявляемости заболеваний. А здравоохранение – одна из основных составляющих экономики в любой стране. Оно там сейчас – одно из лучших не только в Азии, но и в мире.

Да, с помощью оборудования, современных технологий в диагностике мы можем выявить ранний рак, что дает шанс уменьшить смертность, улучшить отдаленность результата болезни. Это тоже, конечно, хорошо. Но более 50 процентов больных в нашей стране умирает в течение года после выявления онкозаболевания. Это говорит о поздней диагностике. Люди уже приходят в запущенной стадии болезни, потому что ничего не знали о болезни, о факторах риска и как их можно снизить, то есть о той самой профилактике заболевания, которая в нашей стране плохо ведется.


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URL: https://www.vb.kg/427280
Теги:
онкология, операция, смертность, хирургия, гемодиализ, Сингапур, Кыргызстан, конгресс
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