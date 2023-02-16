Погода
$ 87.32 - 88.32
€ 94.07 - 95.07

Качество воздуха в городе Бишкеке на контроле у сотрудников Минприроды

160  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Департамент экологического мониторинга Минприроды КР на регулярной основе в разном временном промежутке проверяет качество атмосферного воздуха в разных участках Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, на прошлой неделе с представителями СМИ сотрудники Бишкекского регионального управления, министерства, службы экологического технического надзора взяли пробы атмосферного воздуха в трех точках города Бишкека: Чуй - Ибраимова, мкрн "Учкун" и жилмассив Токолдош. Мониторинг провели с 20.00 по 23.00 часов.

Отметим, что на вышеперечисленных участках обнаружены предельно допустимые концентрации (ПДК), его показатель считается максимально разовым. В точке № 42 (Чуй - Ибраимова) по диоксиду азота - в 1,1 раза; в точке № 43 (мкрн "Аламедин-1" ("Учкун")- в 1,4 раза. По остальным ингредиентам в пределах установленных норм".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427281
Теги:
Минприродресурсов, Бишкек, смог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  