Качество воздуха в городе Бишкеке на контроле у сотрудников Минприроды

Департамент экологического мониторинга Минприроды КР на регулярной основе в разном временном промежутке проверяет качество атмосферного воздуха в разных участках Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, на прошлой неделе с представителями СМИ сотрудники Бишкекского регионального управления, министерства, службы экологического технического надзора взяли пробы атмосферного воздуха в трех точках города Бишкека: Чуй - Ибраимова, мкрн "Учкун" и жилмассив Токолдош. Мониторинг провели с 20.00 по 23.00 часов.

Отметим, что на вышеперечисленных участках обнаружены предельно допустимые концентрации (ПДК), его показатель считается максимально разовым. В точке № 42 (Чуй - Ибраимова) по диоксиду азота - в 1,1 раза; в точке № 43 (мкрн "Аламедин-1" ("Учкун")- в 1,4 раза. По остальным ингредиентам в пределах установленных норм".