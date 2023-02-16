В Кыргызстане планируется запустить 100 промышленных предприятий

В соответствии с поручением кабмина поставлена задача по запуску в стране 100 промышленных предприятий на основе государственной поддержки. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции, об этом было заявлено на коллегии Данияром Амангельдиевым, во время предоставления итогов деятельности министерства в 2022 году и планах на 2023 год.

По данным ведомства, в заседании коллегии министерства приняли участие заместитель председателя кабмина Бакыт Торобеав, начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Алмаз Исанов.

Информируя, министр отметил, что в данном направлении составлен перечень из 2058 промышленных предприятий КР с целью выявления промышленных предприятий.

В настоящее время создается интерактивная карта промышленных предприятий.

В рамках запуска 100 промышленных предприятий:

- утверждение национальной программы перспективных стратегических и экономических проектов;

- публикация потенциальных промышленных проектов по всей стране;

- разработан и будет подписан в ближайшее время соответствующий Указ президента о введении одного кураторского механизма на каждый реализуемый проект.

Институты развития являются катализатором частных инвестиций в развитии приоритетных секторов экономики, а также способствуют формированию инфраструктуры и модернизации экономики.

В связи с этим создана "Кыргызиндустрия" с уставным капиталом в 1 млрд. сомов, основной целью которой было обеспечение модернизации промышленности и эффективного управления хозяйствующими субъектами с долей государства.

Для развития туризма и улучшения состояния инфраструктуры данной отрасли создан Фонд поддержки развития туризма с уставным капиталом 1 млрд. сомов.

Уставный капитал составляет 2 млрд долларов, был создан Государственный банк развития.

Создан Узбекско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом в 200 млн долларов , и к концу 2022 года в этот фонд поступили проекты на сумму более 123 млн. долл. из различных секторов экономики.

Также Венгерско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом в 50 млн. долларов получил финансирование 14 проектов на общую сумму более 24 млн. долл.

Подписано соглашение о создании Кыргызско-Азербайджанского фонда развития с уставным капиталом в 25 млн. долл. На данный момент ведется организационная работа по полноценному запуску фонда.

Подписано соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами о создании совместного холдинга с уставным фондом 100 млн. долл. В перспективе ожидается увеличение уставного капитала указанного холдинга в 12 раз, который составит 1 млрд. 200 млн долларов.

На сегодняшний день в региональных фондах развития аккумулировано почти 3 млрд. сомов средств. Но, к сожалению, местные фонды очень пассивно участвуют в развитии регионов, в укреплении финансового положения на местах и в реализации крупных инвестиционных проектов. В последние годы условия работы были изменены по предложению группы местных лидеров, направленных на поощрение работы фондов.

Эффективное использование государственных активов имеет решающее значение.

Сегодня в сфере управления государственными активами он является акционером 48 хозяйственных обществ в различных отраслях экономики и работает с 96 государственными предприятиями.

В результате надлежащего контроля и укрепления финансовой дисциплины улучшились показатели деятельности государственных предприятий.

Чистая прибыль акционерных обществ превысила 16 млрд. сомов.

Чистая прибыль госпредприятий превысила 2,3 млрд. сомов. На сегодняшний день в республиканский бюджет от управления государственным имуществом поступило 6,5 млрд. сомов.

Главным достижением 2022 года стала национализация предприятия "Кумтор". Компания продолжила работу по добыче золота, продемонстрировала стабильность производственных процессов, несмотря на все трудности, и получила возможность снова продавать золотые слитки на мировом рынке.

В целях эффективного использования государственных закупок и укрепления отечественного производства разработан механизм 50-процентной гарантий государственных закупок. В настоящее время проект соответствующего указа внесен на рассмотрение в администрацию президента и предложено на рассмотрение решение об утверждении перечня продукции, выпускаемой отечественными фармацевтическими производителями, - отметил министр.

Также в ходе заседания коллегии были заслушаны приглашенные спикеры, выступившие по развитию приоритетных отраслей экономики:

- президент АО "Кыргызиндустрия" Жарасул Абдураимов, председатель правления АО "Государственный банк развития" Евгения Судец, руководитель АО "Государственная ипотечная компания" Аида Тологонова и руководитель ОАО "Фонд туризма" Елена Калашникова.