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Почему бы в Бишкеке и Оше не проверить все дома на сейсмостойкость?

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- Бакыт Басарбек
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Вот уже более недели продолжаются поиски выживших после землетрясения в Сирии и Турции. Общее число погибших в результате мощных подземных толчков в обеих странах превысило 41 тысячу человек, и, несомненно, это цифра будет расти. ВОЗ назвала это стихийное бедствие "самым страшным в Европе за последние 100 лет".

Одной из причин столь масштабных разрушений называется плохое качество строительства, в результате чего в Турции прошли аресты застройщиков и архитекторов разрушенных зданий. Всего суд в Турции избрал меру пресечения в виде ареста в отношении пяти лиц, задержанных в рамках расследования дела об обрушении в результате землетрясения 25 зданий в провинции Газиантеп.

В этой связи и в Кыргызстане люди посредством соцсетей стали выражать обеспокоенность по поводу качества строительства многоэтажных домов в Кыргызстане, в частности в Бишкеке. Вот и президент Садыр Жапаров в своем интервью агентству "Кабар" подтвердил, что опасения кыргызстанцев не беспочвенны.

"Что касается многоэтажных домов, которые строятся здесь, то нам ничего не остается, кроме как надеяться на Бога. За 32 года с момента распада СССР в стране появилось огромное количество построек. Во времена Союза контроль проводился на должном уровне. С тех пор надзор ухудшился в разы. В особенности объекты, построенные за последние 10 лет, вызывают много вопросов. Если они обрушатся, то последствия будут на совести застройщиков и причастных архитекторов Госархстроя. Они будут в ответе за страдания людей, которые сейчас живут в построенных ими домах", - сказал он.

В тоже время глава государства заверил, что с 2020 года надзор за строительством домов был усилен.

"Мы с 2020 года приводим в порядок механизмы контроля за строительством многоэтажек. Надзор усилен. Недавно мы провели реформы в Госстрое. Впредь будет "единое окно". Бишкекглавархитектура под ведением столичной мэрии будет проводить работы по упорядочению строительства в городе", - добавил он.

Слова президента подтвердили и в Госстрое, где заявили СМИ, что процесс любого домостроения в Кыргызстане находится уже под жестким контролем. Помнится, в 2019 году статс-секретарь Госстроя Кыргызстана заявил журналистам, что в Бишкеке "современные элитки смогут выдержать землетрясение силой в 9 баллов", правда, не все жильцы этих домов согласятся с этим утверждением чиновника, но это уже другая тема. Это что касается новых домов, но что делать тем, кто живет в многоэтажках, построенных и сданных в эксплуатацию до 2020 года?

Депутаты Жогорку Кенеша тоже почему-то озаботились только сейсмостойкостью новых домов в Бишкеке и Оше, предложив для этого создать межведомственную комиссию. Конечно, это необходимо сделать, но почему никому из вышестоящих чиновников и депутатов не придет в голову подумать и о домах, построенных хотя бы за последние несколько лет. Ведь если у какого-либо из этих зданий после проверки выявится, скажем так, низкая сейсмоустойчивость, то, наверное, стоит признать, что этот дом находится в аварийном состоянии. Жильцам после этого можно будет рекомендовать покинуть свои квартиры, а строительные компании обязать вернуть их деньги по сегодняшним ценам. А на застройщиков и тех чиновников, кто принимал этот дом к эксплуатации, завести уголовные дела. Ведь если вспомнить пример Турции и слова президента Садыра Жапарова о том, что в случае землетрясения "они будут в ответе за страдания людей, которые сейчас живут в построенных ими домах", то, значит, это в любом случае произойдет, если, не дай Бог, тряханет.

Так почему надо ждать, когда произойдет землетрясение и появятся горы трупов? Есть ли смысл ожидать самого худшего сценария и только потом действовать? Почему не принять уже сегодня заранее какие-то превентивные меры, и желательно не откладывая все это в долгий ящик, как у нас обычно это любят? Может, стоит даже для начала принять хотя бы предложение депутатов о создании комиссии для проверки новых домов в Бишкеке и Оше. Не исключено, что это, может быть, даст толчок для дальнейших действий, о которых выше говорилось.

Другой вопрос, имеются ли в стране возможности проверить сейсмостойкость всех домов. Как оказалось, при Госстрое существует Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования (ГИССИП), который, судя по их сайту, вполне себе функционирует, но о котором мало кто слышал. Специалисты говорят, что в ГИССИПе имеется все необходимое оборудование, даже якобы агрегат, которым можно проверить целый многоэтажный дом на сейсмостойкость. К слову, подобного рода испытания проводятся в соседних республиках, о чем свидетельствуют видеоролики в соцсетях. Так что при наличии такой техники вполне можно подготовиться к возможным стихийным бедствиям в нашей стране. Было бы желание…


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URL: https://www.vb.kg/427283
Теги:
Госстрой, землетрясение, строительство, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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