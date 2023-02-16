Из зоны конфликта в Сирии в КР вернулись кыргызстанцы - женщины и дети

В рамках гуманитарной миссии "Айкөл" из зоны конфликта в Сирии на родину прибыли дети и женщины, являющиеся гражданами Кыргызстана.

Как сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции, специальный борт прибыл из Сирии утром 16 февраля. Прилетели 18 женщин и 41 ребенок.

"Данное мероприятие, направленное на спасение детей, находящихся в крайне опасной для жизни и здоровья ситуации, и имеющих право на защиту со стороны государства, является вторым репатриационным мероприятием подобного масштаба.

Репатриация детей стала возможной благодаря политической воле президента Садыра Жапарова, координации Кабинета министров и слаженному взаимодействию государственных органов в сфере иностранных дел, здравоохранения и социального обеспечения, правоохранительных органов, посольства Кыргызстана в Кувейте, а также при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международного комитета Красного Креста", - отметили в Минтруда.

Прибывшие дети будут размещены в реабилитационном центре для получения соответствующих услуг по оказанию помощи в адаптации к жизни в мирных и безопасных условиях. Соответствующие службы проведут работу по реабилитации и реинтеграции детей.

По прибытию на родину репатриантов встретили директор Ситуационного центра Администрации президента Жолдошбек Мамбеталиев, министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев, заместитель секретаря Совета безопасности Кылычбек Абышев и заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

Напомним, что подготовка документов к репатриации детей и женщин из зоны конфликтов сложная и многоуровневая процедура. Эксперты соседних с КР стран ранее признавались, что с момента оглашения заявки о желании вернуть своих граждан до их приезда на родину, как правило, уходило около 2 лет.

Пока неизвестно почему количество детей такое небольшое, ведь ранее заявлялось о том, что детей, которые нуждаются в возвращении и защите государства КР гораздо больше. Возможно, не все в порядке с документами, либо они просто не изъявили желания вернуться в Кыргызстан. Вполне возможно, что решено разделить потоки возвращающихся на этапы, специалистам, как говорится, виднее. Надеемся, что последуют комментарии от официальных лиц.