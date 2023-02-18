Театр русской драмы в КР прошел отбор проекта "Театральные мастерские"

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Экспертной комиссии по отбору заявок для участия в ежегодной программе Комитета по внешним связям "Петербургские театральные мастерские", направленной на поддержку российских соотечественников, занимающихся театральным и музыкальным искусством за рубежом.

В состав комиссии под руководством временно исполняющего обязанности председателя Комитета С.Л. Маркова вошли: начальник международного отдела Российского государственного института сценических искусств Перова Е.Ю., художественный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом" Беляева М.А., руководитель международных проектов Театра-фестиваля "Балтийский дом" Смирнова М.С., пресс-атташе Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева Бразина Я.А.

В этом году для участия в проекте было подано 25 заявок от театральных организаций соотечественников из Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Испании, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Румынии и Узбекистана и др.

По итогам профессиональных обсуждений были отобраны три заявки:

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр им. Самеда Вургуна – по направлению постановка совместного спектакля с участием режиссёрско-постановочной группы Санкт‑Петербурга; Государственный национальный русский театр драмы им. Ч. Айтматова – по направлению выездные мастер-классы для административно-технического персонала (сценический свет, сценический звук, театральный менеджмент); Государственный молодёжный театр Узбекистана – по направлению мастер-классы для творческих специалистов (сценическая речь).

Необходимо отметить, что подавляющее большинство заявок поступило по направлению постановки спектакля при участии режиссерско-постановочной группы из Санкт‑Петербурга. Принимая во внимание количество заявок было принято решение провести серию мастер-классов для творческих специалистов и административно-технического персонала в онлайн формате, таким образом расширив формат участников проекта, совместная работа по которому дает возможность соотечественникам поработать с ведущими педагогами и режиссерами из Санкт‑Петербурга, повысить профессиональное мастерство, раскрыть свой творческий потенциал.

Одновременно, в ходе обсуждения, было принято решение при подготовке официальных визитов и культурно-деловых миссий Санкт‑Петербурга в зарубежные страны дополнительно, вне конкурса включать в программу мероприятий образовательные мастер-классы на площадках русских театров на основании поступивших заявок.

Источник: hkvs.gov.spb.ru