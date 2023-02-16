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Минсельхоз: семян в этом году в КР всем хватит

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- Светлана Лаптева
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Будут ли в этом году фермеры обеспечены качественными семенами? Об этом сегодня, 16 февраля 2023 года, спросил депутат Улан Бакасов в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша.

На что министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков ответил, что семена есть. "Проверены на 86 процентов, и уже начались их поставки на юг", - сказал он.

По его словам, качественные семена уже начали доставлять в Баткен и Узген. "В этом году не будет проблем с семенами", - пообещал министр.

Депутат спросил, где жители Нарынской области смогут получить семена.

"Если хотят получить российские семена, то необходимо ехать в Балыкчы", - сказал он.

Также он рассказал, что будут проводится работы по улучшению ирригационных систем.


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URL: https://www.vb.kg/427289
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, урожай
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