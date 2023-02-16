Погода
$ 87.32 - 88.32
€ 94.07 - 95.07

В ЮНИСЕФ призвали СМИ защитить детей, прибывших в Кыргызстан из Сирии

155  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представитель ЮНИСЕФ в КР Кристин Жольм выступила с заявлением по поводу репатриации кыргызстанских детей и женщин из Сирии:

"ЮНИСЕФ приветствует репатриацию 41 кыргызстанского ребенка и 18 женщин из Сирии в рамках миссии "Айкөл" ("Великодушие").

ЮНИСЕФ высоко оценивает приверженность правительства Кыргызской Республики по выполнению своих обязательств по Конвенции о правах ребенка и содействию реинтеграции репатриированных детей в кратчайшие сроки, обращаясь с ними в первую очередь как с жертвами, нуждающимися в защите, и учитывая их наилучшие интересы в любом решении относительно них.

Это включает скорейшее обеспечение семейного окружения для всех детей и предоставление равных возможностей для получения образования, чтобы они могли вернуться к нормальному детству, как и любые другие дети.

ЮНИСЕФ в рамках своего мандата по защите прав детей и опираясь на свой многолетний опыт оказания помощи детям, затронутым вооруженным конфликтом, поддержал правительство Кыргызской Республики в этой гуманитарной операции и будет продолжать поддерживать полную реинтеграцию этих детей в их семьи и сообщества.

ЮНИСЕФ призывает СМИ защищать этих детей, уважая их частную жизнь, чтобы избежать какой-либо дискриминации или стигмы".

Напомним, в рамках гуманитарной миссии "Айкөл" из зоны конфликта в Сирии на родину прибыли дети и женщины, являющиеся гражданами Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427290
Теги:
дети, Сирия, Кыргызстан, ЮНИСЕФ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  