В ЮНИСЕФ призвали СМИ защитить детей, прибывших в Кыргызстан из Сирии

Представитель ЮНИСЕФ в КР Кристин Жольм выступила с заявлением по поводу репатриации кыргызстанских детей и женщин из Сирии:

"ЮНИСЕФ приветствует репатриацию 41 кыргызстанского ребенка и 18 женщин из Сирии в рамках миссии "Айкөл" ("Великодушие").

ЮНИСЕФ высоко оценивает приверженность правительства Кыргызской Республики по выполнению своих обязательств по Конвенции о правах ребенка и содействию реинтеграции репатриированных детей в кратчайшие сроки, обращаясь с ними в первую очередь как с жертвами, нуждающимися в защите, и учитывая их наилучшие интересы в любом решении относительно них.

Это включает скорейшее обеспечение семейного окружения для всех детей и предоставление равных возможностей для получения образования, чтобы они могли вернуться к нормальному детству, как и любые другие дети.

ЮНИСЕФ в рамках своего мандата по защите прав детей и опираясь на свой многолетний опыт оказания помощи детям, затронутым вооруженным конфликтом, поддержал правительство Кыргызской Республики в этой гуманитарной операции и будет продолжать поддерживать полную реинтеграцию этих детей в их семьи и сообщества.

ЮНИСЕФ призывает СМИ защищать этих детей, уважая их частную жизнь, чтобы избежать какой-либо дискриминации или стигмы".

Напомним, в рамках гуманитарной миссии "Айкөл" из зоны конфликта в Сирии на родину прибыли дети и женщины, являющиеся гражданами Кыргызстана.