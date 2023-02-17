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В Узбекистане покупатели обвинили мужчину в продаже липового наркотика

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В Бухарской области Узбекистана арестовали мужчину, который продавал измельченные тюльпаны под видом наркотиков. Правоохранители решили, что он мошенник, так как обманул двух наркоманов на 300 тысяч сумов, сообщают СМИ со ссылкой на областное УВД.

Из материалов следствия следует, что 65-летний житель махалли "Жуирабод" Шафирканского района вошел в доверие к жителю махалли "Вазиршох" Гиждуванского района и совершил мошенничество. Он за 100 тысяч сумов продал ему около 25 граммов измельченного тюльпана вместо наркотического мака, упаковав их в пять бумажных свертков.

Второй любитель наркотического мака из той же махалли заплатил 200 тысяч сумов за 19 граммов измельченного тюльпана.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

При этом пресс-служба УВД Бухарской области ничего не сообщила об ответственности, которую понесли наркоманы-покупатели.


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URL: https://www.vb.kg/427294
Теги:
наркотики, Узбекистан
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