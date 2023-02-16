В рамках проводимых органами ГКНБ мероприятий по демантажу коррупционных условий ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по городу Ошу и Ошской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты незаконного выделения земельных участков на территории Араванского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.337 ч.3 ("Злоупотребление должностным положением") УК Кыргызской Республики.

"Установлено, что на контуре 479а имеется 47 выделенных земельных участков на основании постановлений с/у Тепе-Коргон Араванского района под индивидуальное жилищное строительство, присвоены идентификационные коды, из которых Араванским филиалом ГУ "Кадастр" незаконно оформлены государственные акты о праве частной собственности на 43 земельные участки.

Согласно выписке из инвентаризационной ведомости, следует, что наименование угодий в контуре за №479 указаны как "сенохранилище", которое относится к категории "Земли сельскохозяйственного назначения".

14 февраля 2023 года в результате произведенного по месту проживания гражданина А.М.Х. обыска обнаружены оригиналы постановлений айыл окмоту о предоставлении земельных участков, решения о выделении земельных участков, государственные акты о праве частной собственности, а также другие документы, имеющие важное значение для дела.

15 февраля 2023 года в рамках уголовного дела был задержан депутат Тепе-Коргонского айылного кенеша – А.М.Х., 1980 года рождения, которому предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления и Ошским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГУ ГКНБ КР по городу Ошу и Ошской области.

В настоящее время по делу проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц".