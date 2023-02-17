ФОМС КР ужесточает борьбу за права пациентов при оказании им медуслуг

В организациях здравоохранения республики, начиная от ГСВ до стационаров, установлены на видном месте информационные стенды единого образца с указанием перечня бесплатных медицинских услуг, включая лабораторно-диагностические исследования по Программе государственных гарантий и льгот на лекарственное обеспечение – скидки на медикаменты от 50 до 90 процентов.

На стендах в стационарах размещена информация о размерах сооплаты, о медицинских услугах, а также о лекарствах и медицинских изделиях, входящих в перечень жизненно важных лекарственных средств. В родильных домах на стендах предоставлен список бесплатных медицинских услуг, включая роды, в том числе путем операции кесарево сечение.

Отдельной строкой выделяется информация о том, что плата за медицинские услуги производится строго в кассу организации, а не в карман медработнику.

Единый контент информационных стендов разработан Фондом ОМС с учетом статуса организации, видов медицинских услуг, наличия скидок на льготные лекарства, размера сооплаты при госпитализации.

Фонд ОМС просит жителей Кыргызстана обратить внимание на перечень предоставляемых медицинских услуг, форму оплаты (бесплатно/в кассу/сооплата), указанных на информационных стендах. Если медработник отказывает в предоставлении медицинских услуг, входящих в перечень, или просит оплатить стоимость той или иной из них лично ему, то, как сказали в Фонде ОМС, надо обратиться к руководителю лечебного учреждения.