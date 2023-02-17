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Свыше 10 тысяч услуг оказано мобильной группой Минцифры

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерством цифрового развития, согласно поручению президента Садыра Жапарова, была проведена работа по выявлению численности граждан, проживавших на территории республики до 10 декабря 2022 года, не имеющих паспорта (ID-карта). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил заместитель Минцифры Айдарбек Мамбеткадыров, в целях реализации Указа президента "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению" министерством была организована выездная работа мобильных групп на местах, утвержден план мероприятий и проведены соответствующие мероприятия по документированию граждан

Так, по итогам проведенных работ населению было оказано 10 978 услуг. Из них: 536 – записи актов гражданского состояния, 39 - выплата единовременного пособия при рождении ребенка "Балага суйунчу", 2596 - выдача паспорта, 2719 - регистрация по месту жительства, 88 - по гражданским вопросам, 5 - сбор биоинформации, 826 – решение проблем с ПИН, 77 - по присвоению ПИН и 3999 - оказание консультаций.


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URL: https://www.vb.kg/427302
Теги:
паспорт, президент, Документ, Садыр Жапаров
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