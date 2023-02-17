Свыше 10 тысяч услуг оказано мобильной группой Минцифры

Министерством цифрового развития, согласно поручению президента Садыра Жапарова, была проведена работа по выявлению численности граждан, проживавших на территории республики до 10 декабря 2022 года, не имеющих паспорта (ID-карта). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил заместитель Минцифры Айдарбек Мамбеткадыров, в целях реализации Указа президента "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению" министерством была организована выездная работа мобильных групп на местах, утвержден план мероприятий и проведены соответствующие мероприятия по документированию граждан

Так, по итогам проведенных работ населению было оказано 10 978 услуг. Из них: 536 – записи актов гражданского состояния, 39 - выплата единовременного пособия при рождении ребенка "Балага суйунчу", 2596 - выдача паспорта, 2719 - регистрация по месту жительства, 88 - по гражданским вопросам, 5 - сбор биоинформации, 826 – решение проблем с ПИН, 77 - по присвоению ПИН и 3999 - оказание консультаций.