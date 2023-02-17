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Сегодня на дорогах Бишкека закурсировали три автобуса

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- Назгуль Абдыразакова
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С сегодняшнего дня согласно утвержденным маршрутам 38- 42- 48- новые автобусы обслуживают пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Новые автобусы распределены по существующим маршрутным линиям следующим образом:

№38 автобусный маршрут (Аламедин-1мкр – 110 квартал) охватывает западную и восточную часть города, протяженность 37.4км, интервал – 7мин. Выделено 19 автобусов.

№42 автобусный маршрут (12-мкр – ж/м. Ала-Тоо) охватывает южную и западную части города, протяженность 49.6км, интервал – 7мин. Выделено 19 автобусов.

№48 автобус (Западный автовокзал – Восточный автовокзал (кольцевая) протяженность 18 км, интервал – 7мин. Выделено 14 автобусов марки. Заменит 42 микроавтобуса маршрутной линии №214.

Остальная партия прибывших автобусов будет выпущена на маршруты в ближайшее время.

Отметим, что длина низкопольного автобуса составляет 10,5 метров, он оснащён газовым двигателем. Автобус рассчитан на перевозку 75 человек, из них 26 сидячих, один для людей с ограниченными возможностями, с 8 зарядными устройствами usb и 5 камерами внутри. Кроме того, в каждом автобусе предусмотрены все условия для безопасности и комфорта пассажиров.

Мэрия просит каждого пассажира нести ответственность за себя и соблюдать чистоту!


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URL: https://www.vb.kg/427303
Теги:
Бишкек, автобусы
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