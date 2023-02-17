Сход лавины в Таджикистане: 15 погибших и еще 12 человек получили ранения

В результате схода лавин в городе Хорог – административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, погибли пятнадцать человек, еще двенадцать пострадали, сообщает пресс-служба КЧС Таджикистана.

"15 февраля приблизительно в 9.50 часов местного времени в результате сильного снегопада на жилые дома города Хорог сошла крупная лавина", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате лавины полностью пострадали четыре, частично – 35 жилых домов и 5 хозяйственных объектов.

Областной комиссией по чрезвычайным ситуациям определяется ущерб.

Источник: информационное агентство "Анадолу"